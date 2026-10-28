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Hora de ter paciência: tire sua sorte do dia para esta quarta (28)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:30

Sorte do dia traz recado de tranquilidade e paz
Sorte do dia traz recado de tranquilidade e paz Crédito: Shutterstock | Portal EdiCase

Sabe aquele momento que parece que tudo na vida está acontecendo ao mesmo tempo? É a hora de esperar e ter paciência.

Parece difícil lidar com vários acontecimentos da vida, decisões, inícios de ciclos, fins de outros, mas não desanime, porque na hora tudo se ajeita.

Sorte do dia

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Enquanto isso, reflita, e tome as decisões coerentes para manter paz na sua vida. Se possível, medite, mentalize coisas boas e siga em frente, porque dias melhores virão.

Não deixe que pequenos momentos de tensão abalem tudo que o que você vem construindo ao longo de tanto tempo.

A sorte do dia finaliza, com o desejo que tudo na sua vida retome o eixo, para que você consiga prosseguir com calma e paz.

Tags:

Recado do dia Sorte

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