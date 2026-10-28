Hora de ter paciência: tire sua sorte do dia para esta quarta (28)

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Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:30
Sabe aquele momento que parece que tudo na vida está acontecendo ao mesmo tempo? É a hora de esperar e ter paciência.
Parece difícil lidar com vários acontecimentos da vida, decisões, inícios de ciclos, fins de outros, mas não desanime, porque na hora tudo se ajeita.
Sorte do dia
Enquanto isso, reflita, e tome as decisões coerentes para manter paz na sua vida. Se possível, medite, mentalize coisas boas e siga em frente, porque dias melhores virão.
Não deixe que pequenos momentos de tensão abalem tudo que o que você vem construindo ao longo de tanto tempo.
A sorte do dia finaliza, com o desejo que tudo na sua vida retome o eixo, para que você consiga prosseguir com calma e paz.