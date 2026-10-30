RECADO

Hora de ter resiliência: tire sua sorte do dia desta sexta (30)

Jornal CORREIO traz recado diário para seus leitores

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:30

Importante é sempre continuar caminhando Crédito: Reprodução

Sabemos que muitas dificuldades tem acometido a vida de quase todo o mundo. Alguns problemas, preocupações e dificuldades podem desanimar, mas não vale se deixar abater por momentos que podem passar facilmente, após um período.

Erga a cabeça, siga em frente, alinhe seus projetos, porque no momento certo, as coisas vão se alinhar e tomar seu rumo. O importante é sempre continuar caminhando.

Sorte do dia 1 de 5