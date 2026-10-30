Hora de ter resiliência: tire sua sorte do dia desta sexta (30)

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:30
Sabemos que muitas dificuldades tem acometido a vida de quase todo o mundo. Alguns problemas, preocupações e dificuldades podem desanimar, mas não vale se deixar abater por momentos que podem passar facilmente, após um período.
Erga a cabeça, siga em frente, alinhe seus projetos, porque no momento certo, as coisas vão se alinhar e tomar seu rumo. O importante é sempre continuar caminhando.
Sorte do dia
Por isso, que a sorte do dia traz uma mensagem de paz para esta sexta (3). A resiliência vai lhe ajudar a enfrentar todos os momentos com calma e tranquilidade, para que coisas boas possam vir.