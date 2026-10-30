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Hora de ter resiliência: tire sua sorte do dia desta sexta (30)

Jornal CORREIO traz recado diário para seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:30

Importante é sempre continuar caminhando
Importante é sempre continuar caminhando Crédito: Reprodução

Sabemos que muitas dificuldades tem acometido a vida de quase todo o mundo. Alguns problemas, preocupações e dificuldades podem desanimar, mas não vale se deixar abater por momentos que podem passar facilmente, após um período.

Erga a cabeça, siga em frente, alinhe seus projetos, porque no momento certo, as coisas vão se alinhar e tomar seu rumo. O importante é sempre continuar caminhando.

Sorte do dia

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Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
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Por isso, que a sorte do dia traz uma mensagem de paz para esta sexta (3). A resiliência vai lhe ajudar a enfrentar todos os momentos com calma e tranquilidade, para que coisas boas possam vir.

Tags:

Recado do dia Sorte

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