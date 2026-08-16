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Horóscopo semanal (17 a 23 de agosto): 3 signos terão de enfrentar decisões que podem mudar seus caminhos

Entre reencontros, cobranças e novas oportunidades, a semana de 17 a 23 de agosto pede coragem para agir e cuidado com escolhas impulsivas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 20:28

Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco
Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco Crédito: Reprodução

A semana de 17 a 23 de agosto chega com movimentos importantes para diferentes áreas da vida. Questões que vinham sendo adiadas podem exigir uma definição, enquanto relações pessoais e profissionais passam por momentos de tensão ou renovação. Para alguns signos, o período favorece mudanças e novas oportunidades; para outros, será necessário respirar fundo antes de tomar decisões.

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Os próximos dias também podem trazer uma sensação maior de cobrança. Situações mal resolvidas tendem a voltar à tona, especialmente quando envolvem sentimentos, dinheiro ou projetos que ficaram pelo caminho. A recomendação é evitar agir apenas pela pressão do momento e observar com mais atenção o que realmente precisa ser transformado.

Áries

A semana pede mais cautela antes de tomar decisões importantes. Uma situação que parecia simples pode ganhar novos contornos e exigir de você uma postura mais madura. No trabalho, evite comprar brigas desnecessárias e concentre energia no que realmente pode trazer resultados.

Nos relacionamentos, conversas francas podem ajudar a esclarecer um mal-entendido. Se estiver solteiro, uma aproximação inesperada pode despertar sentimentos que você ainda não tinha percebido.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Touro

Touro pode sentir necessidade de reorganizar a vida e colocar algumas prioridades no lugar. Questões financeiras merecem atenção especial, principalmente se houver gastos que vêm sendo ignorados.

No amor, a semana favorece estabilidade e conversas sobre o futuro. Quem está em um relacionamento pode perceber que chegou a hora de transformar planos em atitudes. Para os solteiros, uma pessoa conhecida pode voltar a despertar interesse.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Gêmeos

Os próximos dias movimentam a vida social e podem colocar Gêmeos diante de novas pessoas e oportunidades. Uma conversa aparentemente casual pode abrir uma porta importante no trabalho ou em um projeto pessoal.

Por outro lado, será preciso cuidado com informações compartilhadas sem pensar. Nem todo mundo precisa saber dos seus próximos passos. No amor, o diálogo será fundamental para evitar interpretações equivocadas.

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

Câncer

Câncer pode começar a semana mais sensível e reflexivo, mas os dias seguintes tendem a trazer mais clareza. Uma questão familiar pode exigir sua atenção e fazer você rever uma decisão tomada anteriormente.

No campo afetivo, é um bom momento para abandonar expectativas irreais e observar as atitudes de quem está ao seu lado. Quem estiver solteiro pode se surpreender com uma aproximação de alguém que já fazia parte da sua vida.

Perfume ideal para Câncer

Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA

Leão

A semana favorece protagonismo, mas também exige responsabilidade. Leão pode receber reconhecimento por algo realizado anteriormente ou encontrar uma oportunidade de mostrar novamente sua capacidade.

O cuidado está no excesso de confiança. Evite assumir mais compromissos do que consegue cumprir. No amor, uma conversa pode revelar sentimentos que estavam sendo escondidos.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Virgem

Virgem terá uma semana voltada para organização e decisões práticas. Pendências acumuladas começam a cobrar uma solução, principalmente no trabalho e na vida financeira.

O momento favorece colocar a casa em ordem e estabelecer limites. Nos relacionamentos, porém, tente não transformar todas as conversas em cobranças. Às vezes, ouvir será mais importante do que tentar corrigir tudo.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Libra

Libra pode viver dias de escolhas importantes. Uma situação que vinha sendo empurrada com a barriga finalmente pode exigir uma resposta definitiva.

No trabalho, uma mudança pode parecer assustadora inicialmente, mas trazer benefícios no futuro. Na vida amorosa, o período favorece sinceridade. Se algo deixou de fazer sentido, fingir que está tudo bem apenas prolongará o problema.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Escorpião

A semana pode trazer revelações e informações que estavam escondidas. Escorpião terá a oportunidade de enxergar uma situação sob uma perspectiva completamente diferente.

No trabalho, evite entrar em disputas de poder. Escolher suas batalhas será essencial. No amor, uma conversa profunda pode fortalecer uma relação ou deixar claro que chegou o momento de seguir outro caminho.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Sagitário

Sagitário entra em uma fase de movimento. Convites, viagens, novos projetos ou mudanças na rotina podem surgir de maneira inesperada.

O desafio será não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Antes de assumir uma nova responsabilidade, avalie se ela realmente combina com os planos que você tem para o futuro. No amor, a espontaneidade pode aproximar alguém especial.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

Capricórnio

Capricórnio pode perceber que algumas estruturas precisam ser revistas. Uma questão profissional ou financeira exigirá planejamento e paciência, mas não necessariamente representa uma perda.

Na vida afetiva, o momento favorece estabilidade, desde que exista disposição para conversar. Quem estiver solteiro pode começar a olhar com outros olhos para alguém que já conhece.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

Aquário

Aquário terá uma semana marcada por ideias novas e vontade de romper com a rotina. Um projeto antigo pode voltar a fazer sentido, principalmente se houver espaço para adaptá-lo às suas necessidades atuais.

No amor, evite tomar decisões no calor de uma discussão. Algumas palavras ditas por impulso podem causar consequências maiores do que você imagina. Dê tempo para que as emoções diminuam antes de agir.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Peixes

Peixes começa a semana mais intuitivo e atento aos sinais ao redor. Uma percepção que parecia apenas uma impressão pode se confirmar nos próximos dias.

No trabalho, organize melhor seu tempo para não assumir problemas que pertencem a outras pessoas. Na vida amorosa, o período favorece aproximações sinceras e pode ajudar a encerrar uma dúvida que vinha incomodando há algum tempo.

Perfume ideal para Peixes

Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA

O que a semana reserva

Entre 17 e 23 de agosto, o principal aprendizado para os signos será entender quando insistir e quando permitir que uma situação siga um novo rumo. As oportunidades podem aparecer justamente quando velhos padrões são deixados para trás.

A semana favorece quem consegue unir coragem e equilíbrio: agir quando necessário, mas sem transformar a ansiedade em decisões precipitadas.

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