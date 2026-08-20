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Hotel completamente sem funcionários humanos será aberto na China, terá robôs da cozinha até a recepção e vai ter ilha artificial

Projeto terá 44 quartos e pretende automatizar recepção, bagagens, limpeza, segurança e entrega de refeições

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:33

Máquinas diferentes trabalharão juntas durante toda a estadia, do check-in aos serviços dentro dos quartos
Máquinas diferentes trabalharão juntas durante toda a estadia, do check-in aos serviços dentro dos quartos Crédito: Ilustração gerada por IA

Um hotel em uma ilha artificial da China pretende eliminar funcionários humanos do atendimento e colocar robôs em praticamente toda a jornada do hóspede. O projeto, previsto para 2027, terá máquinas na recepção, limpeza, segurança e entrega de refeições.

O empreendimento será instalado na ilha artificial oeste do Shenzhen-Zhongshan Link. A principal ideia é transformar robótica e tecnologia em uma assinatura turística da região, assim como a cidade futurística de Chongqing.

Cronologia dos robôs humanoides

1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons
1928 — Mais de quatro séculos depois, Eric levou o “homem mecânico” ao mundo real, movimentando cabeça e braços diante de um público fascinado por Wikimedia Commons
1939 — Elektro apareceu na Feira Mundial de Nova York e mostrou que robôs humanoides também poderiam virar símbolos populares de um futuro tecnológico por Daderot / Wikimedia Commons
1973 — O japonês WABOT-1 reuniu pernas, braços, visão e comunicação, tornando-se um marco na passagem dos autômatos para os humanoides modernos por Divulgação / Waseda University
1993 — A Honda apresentou o P1, enorme protótipo que adicionou braços e tronco às experiências que ensinavam robôs a caminhar sobre duas pernas por Morio / Wikimedia Commons
2000 — O ASIMO reduziu o tamanho dos protótipos e virou um ícone mundial ao mostrar que humanoides poderiam circular em ambientes feitos para pessoas por Hatsukari715 / Wikimedia Commons
2002 — O HRP-2 avançou além da caminhada: podia deitar e voltar a ficar de pé, passo importante para robôs destinados a tarefas no mundo real por Morio / Wikimedia Commons
2004 — O iCub levou a evolução para a inteligência: nasceu como plataforma para estudar como robôs podem perceber, aprender e interagir com o ambiente por Festival della Scienza / Wikimedia Commons
2004 — O pequeno QRIO mostrou uma nova direção, combinando equilíbrio, movimentos rápidos e entretenimento em um corpo muito menor que seus antecessores por Dschen Reinecke / Wikimedia Commons
2008 — Compacto e programável, o NAO se espalhou por universidades e competições, aproximando uma geração de pesquisadores da robótica humanoide por Jiuguang Wang / Wikimedia Commons
2009 — No mesmo ano, TOPIO mostrou sua coordenação ao jogar tênis de mesa, transformando velocidade e precisão em novos desafios para os humanoides por Humanrobo / Wikimedia Commons
2009 — O HRP-4C aproximou ainda mais máquina e pessoa ao combinar corpo humanoide, reconhecimento de fala e movimentos inspirados em seres humanos por ELiveFdragon / Wikimedia Commons
2011 — O Robonaut 2 levou a história para fora da Terra e se tornou o primeiro humanoide de alta destreza operado na Estação Espacial Internacional por NASA / Wikimedia Commons
2013 — Atlas nasceu para enfrentar terrenos e situações perigosas, abrindo caminho para humanoides capazes de atuar onde enviar pessoas seria arriscado por DARPA / Wikimedia Commons
2015 — O HUBO venceu desafios com escadas e obstáculos, mostrando como humanoides começavam a ser testados para responder a situações de desastre por John F. Williams / U.S. Navy / Wikimedia Commons
2014 — Pepper seguiu outra direção: em vez de força, apostou na comunicação e colocou a interação social no centro da evolução dos robôs por Kukarobot / Wikimedia Commons
2016 — Sophia transformou o rosto em protagonista e popularizou a busca por humanoides capazes de conversar e reproduzir expressões familiares por International Telecommunication Union / Wikimedia Commons
2022 — A Tesla apresentou Optimus e colocou a escala industrial no centro da corrida, prometendo humanoides para tarefas repetitivas ou perigosas por Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
2022 — Ameca levou essa busca adiante com expressões faciais mais detalhadas, tornando pequenos movimentos dos olhos e da boca surpreendentemente humanos por Willy Jackson / Wikimedia Commons
2024 — O Unitree G1 resume a fase atual: máquinas menores, ágeis e treinadas com IA, enquanto humanoides deixam os laboratórios e entram numa corrida comercial por Sayanesy / Wikimedia Commons
2026 — Com Moya e UWorld U1, os humanoides avançaram da força para o vínculo emocional, ganhando pele realista, expressões faciais e IA para conversar e fazer companhia por Divulgação / UBTech Robotics
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1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons

Hotel sem humanos

A operação será conduzida por máquinas da Pudu Robotics, fabricante chinesa de robôs de serviço. Em vez de um único modelo em toda a operação, a empresa pretende combinar robôs especializados em diferentes tarefas.

Por trás deles estará uma plataforma compartilhada de inteligência artificial. A Pudu afirma que o sistema permite que seus robôs atuem de forma coordenada, compartilhando percepção, planejamento de rotas e decisões.

BellaBot, um exemplar da Pudu Robotics, utiliza uma estrutura com bandejas para levar alimentos e outros itens de forma autônoma até os clientes
BellaBot, um exemplar da Pudu Robotics, utiliza uma estrutura com bandejas para levar alimentos e outros itens de forma autônoma até os clientes Crédito: MIKI Yoshihito / Wikimedia Commons

A primeira experiência pública pode acontecer antes da abertura completa, que está sendo realizada em etapas. O cronograma prevê operação de teste até o fim de 2026, com alguns quartos e serviços robóticos disponíveis; a implantação total é esperada para o início de 2027.

Robôs nos hotéis

A aposta em robôs para hotéis não é isolada. Dados da International Federation of Robotics (IFR) mostram que mais de 42 mil robôs profissionais destinados à hospitalidade foram vendidos em 2024, a segunda maior aplicação de robôs de serviço no levantamento.

O número exige cautela: a IFR informa que o relatório reúne uma amostra de 294 fornecedores e não projeta os resultados para toda a indústria. Entre os usos mais comuns estão orientação, informação, telepresença e aplicações ligadas a alimentos e bebidas.

Yolanda circula autonomamente pelo Yotel de Singapura para realizar serviços de quarto, antecipando a automação planejada para o hotel chinês
Yolanda circula autonomamente pelo Yotel de Singapura para realizar serviços de quarto, antecipando a automação planejada para o hotel chinês Crédito: Z22 / Wikimedia Commons

Experimento com hóspedes

Se o cronograma for cumprido, o projeto também testará algo que a engenharia não resolve sozinha: se hóspedes querem passar uma estadia inteira atendidos por máquinas. A experiência transforma um hotel de luxo em laboratório prático para automação na hotelaria.

Mais do que tirar pessoas da recepção, a ilha servirá como vitrine para testar até onde a automação pode assumir a hospitalidade, atividade historicamente associada ao contato humano.

Se funcionar, o hóspede poderá chegar, dormir, comer e sair sendo atendido quase apenas por máquinas.

Tags:

Turismo Robô Tecnologia China Engenharia

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