Hotel completamente sem funcionários humanos será aberto na China, terá robôs da cozinha até a recepção e vai ter ilha artificial

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:33
Um hotel em uma ilha artificial da China pretende eliminar funcionários humanos do atendimento e colocar robôs em praticamente toda a jornada do hóspede. O projeto, previsto para 2027, terá máquinas na recepção, limpeza, segurança e entrega de refeições.
O empreendimento será instalado na ilha artificial oeste do Shenzhen-Zhongshan Link. A principal ideia é transformar robótica e tecnologia em uma assinatura turística da região, assim como a cidade futurística de Chongqing.
Cronologia dos robôs humanoides
A operação será conduzida por máquinas da Pudu Robotics, fabricante chinesa de robôs de serviço. Em vez de um único modelo em toda a operação, a empresa pretende combinar robôs especializados em diferentes tarefas.
Por trás deles estará uma plataforma compartilhada de inteligência artificial. A Pudu afirma que o sistema permite que seus robôs atuem de forma coordenada, compartilhando percepção, planejamento de rotas e decisões.
A primeira experiência pública pode acontecer antes da abertura completa, que está sendo realizada em etapas. O cronograma prevê operação de teste até o fim de 2026, com alguns quartos e serviços robóticos disponíveis; a implantação total é esperada para o início de 2027.
A aposta em robôs para hotéis não é isolada. Dados da International Federation of Robotics (IFR) mostram que mais de 42 mil robôs profissionais destinados à hospitalidade foram vendidos em 2024, a segunda maior aplicação de robôs de serviço no levantamento.
O número exige cautela: a IFR informa que o relatório reúne uma amostra de 294 fornecedores e não projeta os resultados para toda a indústria. Entre os usos mais comuns estão orientação, informação, telepresença e aplicações ligadas a alimentos e bebidas.
Se o cronograma for cumprido, o projeto também testará algo que a engenharia não resolve sozinha: se hóspedes querem passar uma estadia inteira atendidos por máquinas. A experiência transforma um hotel de luxo em laboratório prático para automação na hotelaria.
Mais do que tirar pessoas da recepção, a ilha servirá como vitrine para testar até onde a automação pode assumir a hospitalidade, atividade historicamente associada ao contato humano.
Se funcionar, o hóspede poderá chegar, dormir, comer e sair sendo atendido quase apenas por máquinas.