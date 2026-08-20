TECNOLOGIA

Hotel completamente sem funcionários humanos será aberto na China, terá robôs da cozinha até a recepção e vai ter ilha artificial

Projeto terá 44 quartos e pretende automatizar recepção, bagagens, limpeza, segurança e entrega de refeições



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:33

Máquinas diferentes trabalharão juntas durante toda a estadia, do check-in aos serviços dentro dos quartos Crédito: Ilustração gerada por IA

Um hotel em uma ilha artificial da China pretende eliminar funcionários humanos do atendimento e colocar robôs em praticamente toda a jornada do hóspede. O projeto, previsto para 2027, terá máquinas na recepção, limpeza, segurança e entrega de refeições.

O empreendimento será instalado na ilha artificial oeste do Shenzhen-Zhongshan Link. A principal ideia é transformar robótica e tecnologia em uma assinatura turística da região, assim como a cidade futurística de Chongqing.

Cronologia dos robôs humanoides 1 de 21

Hotel sem humanos

A operação será conduzida por máquinas da Pudu Robotics, fabricante chinesa de robôs de serviço. Em vez de um único modelo em toda a operação, a empresa pretende combinar robôs especializados em diferentes tarefas.

Por trás deles estará uma plataforma compartilhada de inteligência artificial. A Pudu afirma que o sistema permite que seus robôs atuem de forma coordenada, compartilhando percepção, planejamento de rotas e decisões.

BellaBot, um exemplar da Pudu Robotics, utiliza uma estrutura com bandejas para levar alimentos e outros itens de forma autônoma até os clientes Crédito: MIKI Yoshihito / Wikimedia Commons

A primeira experiência pública pode acontecer antes da abertura completa, que está sendo realizada em etapas. O cronograma prevê operação de teste até o fim de 2026, com alguns quartos e serviços robóticos disponíveis; a implantação total é esperada para o início de 2027.

Robôs nos hotéis

A aposta em robôs para hotéis não é isolada. Dados da International Federation of Robotics (IFR) mostram que mais de 42 mil robôs profissionais destinados à hospitalidade foram vendidos em 2024, a segunda maior aplicação de robôs de serviço no levantamento.

O número exige cautela: a IFR informa que o relatório reúne uma amostra de 294 fornecedores e não projeta os resultados para toda a indústria. Entre os usos mais comuns estão orientação, informação, telepresença e aplicações ligadas a alimentos e bebidas.

Yolanda circula autonomamente pelo Yotel de Singapura para realizar serviços de quarto, antecipando a automação planejada para o hotel chinês Crédito: Z22 / Wikimedia Commons

Experimento com hóspedes

Se o cronograma for cumprido, o projeto também testará algo que a engenharia não resolve sozinha: se hóspedes querem passar uma estadia inteira atendidos por máquinas. A experiência transforma um hotel de luxo em laboratório prático para automação na hotelaria.

Mais do que tirar pessoas da recepção, a ilha servirá como vitrine para testar até onde a automação pode assumir a hospitalidade, atividade historicamente associada ao contato humano.