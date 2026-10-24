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Hotel de luxo na Dinamarca perde selo de aprovação após falhas no controle de alimentos: punição faz perder 'smiley sorridente'

O hotel Alsik, na Dinamarca, perdeu seu selo de 'smiley sorridente' após uma inspeção identificar falhas na documentação de controles da cozinha



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:11

A fiscalização identificou falhas na documentação dos controles de armazenamento, temperatura e recebimento de alimentos na cozinha principal do hotel Crédito: Foto: Hjart- Wikimedia Commons

Um hotel de luxo pode impressionar pela arquitetura, pelos serviços exclusivos e pela experiência oferecida aos hóspedes, mas também precisa cumprir regras rigorosas na cozinha. Na Dinamarca, o hotel Alsik perdeu seu tradicional 'smiley sorridente' - emoji sorrindo, muito popular na internet - após uma inspeção identificar falhas na documentação dos controles de segurança alimentar.

Localizado em Sønderborg, o estabelecimento recebeu a visita da Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa em 19 de outubro. A fiscalização fez parte de uma campanha chamada “Análise de risco abrangente”, voltada à avaliação de procedimentos relacionados à segurança dos alimentos.

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O resultado foi a perda do símbolo positivo que indicava a aprovação do estabelecimento. A ocorrência também obrigará o hotel a pagar por uma nova visita da autoridade responsável pela fiscalização.

O que a fiscalização encontrou na cozinha do hotel Alsik?

Durante a inspeção, a Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa identificou problemas na documentação dos procedimentos de autocontrole da cozinha principal do hotel.

Segundo o relatório da autoridade, o estabelecimento deixou de registrar verificações importantes relacionadas ao armazenamento e à conservação dos alimentos, além do recebimento de mercadorias.

As falhas apareceram em diferentes momentos do período analisado. Entre os problemas apontados, estão:

Armazenamento e temperaturas: ausência de registros de autocontrole em seis das 24 inspeções realizadas desde a visita anterior.

Recebimento de mercadorias: falta de documentação do controle de entrada dos produtos em nove das 24 verificações.

Pontos críticos de controle: falhas no registro de procedimentos considerados essenciais para a segurança alimentar.

Esses controles ajudam a acompanhar as condições em que os alimentos chegam à cozinha e são armazenados antes do preparo. A documentação também permite verificar se os procedimentos exigidos estão sendo cumpridos regularmente, reduzindo riscos relacionados à conservação inadequada dos produtos.

Por que o hotel perdeu o smiley sorridente?

Localizado em Sønderborg, o hotel Alsik terá de pagar por uma nova visita da autoridade sanitária dinamarquesa Crédito: Foto: Hjart- Wikimedia Commons

Na Dinamarca, o sistema de smileys é utilizado para comunicar aos consumidores os resultados das inspeções oficiais de estabelecimentos do setor alimentício.

O símbolo funciona como uma referência visual para quem deseja conhecer o histórico de fiscalização de um restaurante ou de outro negócio que manipula alimentos.

Por isso, a mudança no resultado da inspeção pode chamar a atenção de clientes que valorizam a higiene e a segurança alimentar na hora de escolher onde comer.

No caso do Alsik, a questão apontada pela autoridade foi a ausência de registros obrigatórios de autocontrole. Os documentos são importantes para demonstrar que os procedimentos previstos estão sendo executados conforme as exigências sanitárias.

Hotel reconhece erro e promete reforçar a fiscalização interna

Após a inspeção, Mette Gassner, diretora de Alimentos e Bebidas do Alsik, reconheceu o problema e explicou que uma falha no processo interno de cadastro levou à ausência dos registros necessários.

Segundo ela, o procedimento adotado pelo hotel prevê que um funcionário insira as informações e que outro faça a aprovação final. Essa segunda etapa, no entanto, não foi concluída. A diretora reconheceu que o procedimento não foi executado corretamente e afirmou que a situação exige mudanças.

Gassner também ressaltou que a equipe acompanha aproximadamente 50 pontos de controle considerados críticos todas as semanas. Diante do ocorrido, a intenção é intensificar a vigilância sobre os registros e garantir que as etapas previstas sejam cumpridas.

Quais são as consequências para o hotel?

A perda do smiley sorridente representa uma mudança no resultado da fiscalização do Alsik e pode influenciar a percepção dos consumidores sobre os procedimentos adotados na cozinha. Além disso, o estabelecimento terá de arcar com os custos de uma nova visita da Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa.

A nova fiscalização permitirá que a autoridade volte a avaliar o cumprimento das exigências pertinentes. Até lá, a administração do hotel afirma que pretende reforçar a supervisão dos controles internos.