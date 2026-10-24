Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hotel de luxo na Dinamarca perde selo de aprovação após falhas no controle de alimentos: punição faz perder 'smiley sorridente'

O hotel Alsik, na Dinamarca, perdeu seu selo de 'smiley sorridente' após uma inspeção identificar falhas na documentação de controles da cozinha

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:11

A fiscalização identificou falhas na documentação dos controles de armazenamento, temperatura e recebimento de alimentos na cozinha principal do hotel
A fiscalização identificou falhas na documentação dos controles de armazenamento, temperatura e recebimento de alimentos na cozinha principal do hotel Crédito: Foto: Hjart- Wikimedia Commons

Um hotel de luxo pode impressionar pela arquitetura, pelos serviços exclusivos e pela experiência oferecida aos hóspedes, mas também precisa cumprir regras rigorosas na cozinha. Na Dinamarca, o hotel Alsik perdeu seu tradicional 'smiley sorridente' - emoji sorrindo, muito popular na internet - após uma inspeção identificar falhas na documentação dos controles de segurança alimentar.

Localizado em Sønderborg, o estabelecimento recebeu a visita da Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa em 19 de outubro. A fiscalização fez parte de uma campanha chamada “Análise de risco abrangente”, voltada à avaliação de procedimentos relacionados à segurança dos alimentos.

Hotel alsik

A ausência de registros obrigatórios levou o hotel de luxo a perder o símbolo positivo utilizado na Dinamarca para informar os resultados das inspeções alimentares por Foto: Vincents productions- Wikimedia Commons
O hotel Alsik reconheceu problemas no processo interno de registro e prometeu reforçar a supervisão dos controles de segurança alimentar por Foto: Julien- Pexels
O hotel de luxo Alsik, na Dinamarca, perdeu o smiley sorridente após uma inspeção identificar falhas nos registros de segurança alimentar por Foto: Clarence Gaspar- Pexels
A fiscalização identificou falhas na documentação dos controles de armazenamento, temperatura e recebimento de alimentos na cozinha principal do hotel por Foto: Hjart- Wikimedia Commons
1 de 4
A ausência de registros obrigatórios levou o hotel de luxo a perder o símbolo positivo utilizado na Dinamarca para informar os resultados das inspeções alimentares por Foto: Vincents productions- Wikimedia Commons

O resultado foi a perda do símbolo positivo que indicava a aprovação do estabelecimento. A ocorrência também obrigará o hotel a pagar por uma nova visita da autoridade responsável pela fiscalização.

O que a fiscalização encontrou na cozinha do hotel Alsik?

Durante a inspeção, a Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa identificou problemas na documentação dos procedimentos de autocontrole da cozinha principal do hotel.

Segundo o relatório da autoridade, o estabelecimento deixou de registrar verificações importantes relacionadas ao armazenamento e à conservação dos alimentos, além do recebimento de mercadorias.

As falhas apareceram em diferentes momentos do período analisado. Entre os problemas apontados, estão:

  • Armazenamento e temperaturas: ausência de registros de autocontrole em seis das 24 inspeções realizadas desde a visita anterior.
  • Recebimento de mercadorias: falta de documentação do controle de entrada dos produtos em nove das 24 verificações.
  • Pontos críticos de controle: falhas no registro de procedimentos considerados essenciais para a segurança alimentar.

Esses controles ajudam a acompanhar as condições em que os alimentos chegam à cozinha e são armazenados antes do preparo. A documentação também permite verificar se os procedimentos exigidos estão sendo cumpridos regularmente, reduzindo riscos relacionados à conservação inadequada dos produtos.

Por que o hotel perdeu o smiley sorridente?

Localizado em Sønderborg, o hotel Alsik terá de pagar por uma nova visita da autoridade sanitária dinamarquesa
Localizado em Sønderborg, o hotel Alsik terá de pagar por uma nova visita da autoridade sanitária dinamarquesa Crédito: Foto: Hjart- Wikimedia Commons

Na Dinamarca, o sistema de smileys é utilizado para comunicar aos consumidores os resultados das inspeções oficiais de estabelecimentos do setor alimentício.

O símbolo funciona como uma referência visual para quem deseja conhecer o histórico de fiscalização de um restaurante ou de outro negócio que manipula alimentos.

Por isso, a mudança no resultado da inspeção pode chamar a atenção de clientes que valorizam a higiene e a segurança alimentar na hora de escolher onde comer.

No caso do Alsik, a questão apontada pela autoridade foi a ausência de registros obrigatórios de autocontrole. Os documentos são importantes para demonstrar que os procedimentos previstos estão sendo executados conforme as exigências sanitárias.

Hotel reconhece erro e promete reforçar a fiscalização interna

Após a inspeção, Mette Gassner, diretora de Alimentos e Bebidas do Alsik, reconheceu o problema e explicou que uma falha no processo interno de cadastro levou à ausência dos registros necessários.

Segundo ela, o procedimento adotado pelo hotel prevê que um funcionário insira as informações e que outro faça a aprovação final. Essa segunda etapa, no entanto, não foi concluída. A diretora reconheceu que o procedimento não foi executado corretamente e afirmou que a situação exige mudanças.

Leia mais

Imagem - Ponte de R$ 571 milhões, exclusiva para animais, vai cruzar rodovia, atravessar reserva ecológica, terá 50 mil plantas nativas e promete proteger pumas, veados e espécies selvagens de atropelamento

Ponte de R$ 571 milhões, exclusiva para animais, vai cruzar rodovia, atravessar reserva ecológica, terá 50 mil plantas nativas e promete proteger pumas, veados e espécies selvagens de atropelamento

Gassner também ressaltou que a equipe acompanha aproximadamente 50 pontos de controle considerados críticos todas as semanas. Diante do ocorrido, a intenção é intensificar a vigilância sobre os registros e garantir que as etapas previstas sejam cumpridas.

Quais são as consequências para o hotel?

A perda do smiley sorridente representa uma mudança no resultado da fiscalização do Alsik e pode influenciar a percepção dos consumidores sobre os procedimentos adotados na cozinha. Além disso, o estabelecimento terá de arcar com os custos de uma nova visita da Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa.

A nova fiscalização permitirá que a autoridade volte a avaliar o cumprimento das exigências pertinentes. Até lá, a administração do hotel afirma que pretende reforçar a supervisão dos controles internos.

O caso também evidencia como processos administrativos aparentemente simples podem ter consequências importantes para negócios que trabalham com alimentação. Mesmo quando existem rotinas de controle, a falta de registros completos pode dificultar a comprovação de que todas as etapas foram cumpridas.

Tags:

Hoteis Vigilância Sanitária

Mais recentes

Imagem - Mercúrio retrógrado já começou e pode mexer com amor, dinheiro e carreira de todos os signos; veja os cuidados

Mercúrio retrógrado já começou e pode mexer com amor, dinheiro e carreira de todos os signos; veja os cuidados
Imagem - Salada de pote cremosa para 5 dias: a ordem certa para as folhas não murcharem na geladeira

Salada de pote cremosa para 5 dias: a ordem certa para as folhas não murcharem na geladeira
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amizade é igual pijama, quanto mais velho fica, melhor é!' - Apresentadora diverte ao falar sobre amizades de longa data

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amizade é igual pijama, quanto mais velho fica, melhor é!' - Apresentadora diverte ao falar sobre amizades de longa data