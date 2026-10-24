Hotel de luxo na Dinamarca perde selo de aprovação após falhas no controle de alimentos: punição faz perder 'smiley sorridente'

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:11
Um hotel de luxo pode impressionar pela arquitetura, pelos serviços exclusivos e pela experiência oferecida aos hóspedes, mas também precisa cumprir regras rigorosas na cozinha. Na Dinamarca, o hotel Alsik perdeu seu tradicional 'smiley sorridente' - emoji sorrindo, muito popular na internet - após uma inspeção identificar falhas na documentação dos controles de segurança alimentar.
Localizado em Sønderborg, o estabelecimento recebeu a visita da Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa em 19 de outubro. A fiscalização fez parte de uma campanha chamada “Análise de risco abrangente”, voltada à avaliação de procedimentos relacionados à segurança dos alimentos.
Hotel alsik
O resultado foi a perda do símbolo positivo que indicava a aprovação do estabelecimento. A ocorrência também obrigará o hotel a pagar por uma nova visita da autoridade responsável pela fiscalização.
Durante a inspeção, a Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa identificou problemas na documentação dos procedimentos de autocontrole da cozinha principal do hotel.
Segundo o relatório da autoridade, o estabelecimento deixou de registrar verificações importantes relacionadas ao armazenamento e à conservação dos alimentos, além do recebimento de mercadorias.
As falhas apareceram em diferentes momentos do período analisado. Entre os problemas apontados, estão:
Esses controles ajudam a acompanhar as condições em que os alimentos chegam à cozinha e são armazenados antes do preparo. A documentação também permite verificar se os procedimentos exigidos estão sendo cumpridos regularmente, reduzindo riscos relacionados à conservação inadequada dos produtos.
Na Dinamarca, o sistema de smileys é utilizado para comunicar aos consumidores os resultados das inspeções oficiais de estabelecimentos do setor alimentício.
O símbolo funciona como uma referência visual para quem deseja conhecer o histórico de fiscalização de um restaurante ou de outro negócio que manipula alimentos.
Por isso, a mudança no resultado da inspeção pode chamar a atenção de clientes que valorizam a higiene e a segurança alimentar na hora de escolher onde comer.
No caso do Alsik, a questão apontada pela autoridade foi a ausência de registros obrigatórios de autocontrole. Os documentos são importantes para demonstrar que os procedimentos previstos estão sendo executados conforme as exigências sanitárias.
Após a inspeção, Mette Gassner, diretora de Alimentos e Bebidas do Alsik, reconheceu o problema e explicou que uma falha no processo interno de cadastro levou à ausência dos registros necessários.
Segundo ela, o procedimento adotado pelo hotel prevê que um funcionário insira as informações e que outro faça a aprovação final. Essa segunda etapa, no entanto, não foi concluída. A diretora reconheceu que o procedimento não foi executado corretamente e afirmou que a situação exige mudanças.
Gassner também ressaltou que a equipe acompanha aproximadamente 50 pontos de controle considerados críticos todas as semanas. Diante do ocorrido, a intenção é intensificar a vigilância sobre os registros e garantir que as etapas previstas sejam cumpridas.
A perda do smiley sorridente representa uma mudança no resultado da fiscalização do Alsik e pode influenciar a percepção dos consumidores sobre os procedimentos adotados na cozinha. Além disso, o estabelecimento terá de arcar com os custos de uma nova visita da Administração Veterinária e Alimentar Dinamarquesa.
A nova fiscalização permitirá que a autoridade volte a avaliar o cumprimento das exigências pertinentes. Até lá, a administração do hotel afirma que pretende reforçar a supervisão dos controles internos.
O caso também evidencia como processos administrativos aparentemente simples podem ter consequências importantes para negócios que trabalham com alimentação. Mesmo quando existem rotinas de controle, a falta de registros completos pode dificultar a comprovação de que todas as etapas foram cumpridas.