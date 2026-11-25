MUNDO

Hotel inunda com 3 milhões de litros de água a própria garagem e surpreende: medida radical reduz milhões ao ano

Com capacidade para armazenar 3 milhões de litros de água, estacionamento subterrâneo ganhou uma função inusitada que pode gerar economia de até 25 mil euros por ano



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:07

Hotel alemão transforma a própria garagem em reservatório temporário para evitar o desperdício de milhões de litros de água Crédito: Instagram Das Stemp

Uma solução pouco convencional para reduzir os custos de manutenção colocou um hotel alemão em evidência. Em vez de descartar a água de suas piscinas durante os procedimentos de limpeza, o resort Das Stemp decidiu armazená-la em um local aparentemente improvável. A escolha foi o estacionamento destinado aos veículos dos hóspedes.

Situado em Büchlberg, na região da Baviera, o empreendimento dispõe de uma garagem subterrânea projetada para receber aproximadamente 3 milhões de litros de água. Sua estrutura permite alternar entre as funções de estacionamento e reservatório, conforme as necessidades do estabelecimento.

Hotel que inundou sua garagem 1 de 6

Idealizada pelo proprietário Herbert Stemp, a iniciativa busca solucionar um problema enfrentado por complexos hoteleiros que possuem grandes instalações aquáticas. Em determinados períodos, piscinas precisam ser esvaziadas para que funcionários consigam realizar serviços de limpeza e conservação.

Substituir integralmente a água após cada intervenção, entretanto, representa um gasto considerável. Diante dessa situação, o empresário apostou em um projeto que aproveita o espaço disponível e evita a necessidade de construir um reservatório independente.

Com a estratégia, o estabelecimento estima preservar mais de 6 milhões de litros de água anualmente. Além dos benefícios ambientais, a medida pode reduzir as despesas do hotel em até 25 mil euros por ano.

Como funciona o estacionamento inundável

Diferentemente de uma garagem convencional, o espaço recebeu tratamentos específicos durante sua construção. Materiais impermeáveis revestem paredes e pisos, enquanto barreiras de contenção impedem que a água alcance outras áreas do resort.

Antes de receber o conteúdo das piscinas, o estacionamento precisa estar completamente desocupado e higienizado. Somente após essa preparação começa a transferência, realizada por uma rede de tubulações que conecta as instalações aquáticas à estrutura subterrânea.

Enquanto profissionais trabalham na manutenção das piscinas, a água permanece armazenada na garagem. Encerrados os serviços, equipamentos de bombeamento devolvem o líquido aos locais de origem, permitindo que o complexo retome suas atividades sem precisar substituir todo o volume.

Piscinas motivaram solução inusitada

Dimensões das instalações recreativas ajudam a compreender a necessidade de um sistema próprio de reaproveitamento. Um dos lagos do empreendimento comporta aproximadamente 900 mil litros de água, enquanto outra piscina natural possui capacidade para 1,2 milhão de litros.

Parte desses espaços utiliza água natural, condição que favorece a formação de resíduos orgânicos nas superfícies e exige cuidados periódicos para preservar a qualidade das instalações.

Sem uma estrutura alternativa de armazenamento, cada esvaziamento poderia resultar no descarte de volumes expressivos. A garagem multifuncional permite conservar esse recurso durante as intervenções, conciliando as exigências de manutenção com a redução do consumo.

Economia além da água

Implementado durante a ampliação do complexo de bem-estar, inaugurada em 2025, o estacionamento inundável não representa a única iniciativa sustentável do estabelecimento.

Há aproximadamente duas décadas, o resort investe em alternativas para diminuir seu impacto ambiental. Entre as medidas adotadas estão a instalação de sistemas de energia solar, o aproveitamento de calor residual e a geração energética a partir da madeira.