FOLIA

Hotel oficial do Camarote Salvador abre reservas para o Carnaval 2027; veja valores e serviços

Novotel Rio Vermelho recebe hóspedes de 4 a 10 de fevereiro com transfer exclusivo, rooftop com programação especial e serviços para os dias de folia

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:56

Novo hotel oficial do Camarote Salvador para o Carnaval 2027 já está com reservas abertas Crédito: Divulgação

Quem já está planejando o Carnaval de Salvador 2027 ganhou mais uma opção para organizar a folia. O Novotel Rio Vermelho abriu nesta segunda-feira (21) as vendas para a hospedagem oficial do Camarote Salvador, que pelo quinto ano consecutivo terá o hotel como base para seus clientes.

A hospedagem estará disponível entre 4 e 10 de fevereiro de 2027. Localizado no Rio Vermelho, a cerca de 5 km do circuito Barra-Ondina, o hotel terá uma estrutura pensada especialmente para quem pretende curtir os dias de festa com mais praticidade.

Novotel Rio Vermelho + Camarote Salvador 1 de 17

Um dos serviços que chamam atenção é o transfer com escolta entre o hotel e a entrada do camarote, tanto na ida quanto na volta. A ideia é facilitar o deslocamento dos foliões durante os dias de Carnaval.

E a experiência começa antes mesmo de sair para a avenida. Os hóspedes terão acesso diariamente, das 13h às 21h, a salão de beleza e espaço para customização das camisas do camarote. As peças também serão entregues diretamente no hotel.

Durante o dia, o rooftop com vista para o mar terá DJ, open chopp e ativações de marcas parceiras. A estrutura inclui ainda concierge, sugestões de restaurantes e passeios, além de passeios de lancha e transfer para o aeroporto.

Entre as acomodações, o destaque é a Suíte Super Luxo Mar, com 72 m², vista panorâmica para o mar, cama king size, banheira e ante sala. Também estão disponíveis categorias como Luxo Plus, Luxo Mar, Luxo, Superior Mar, Superior 1 e Superior 2, além da opção Light.