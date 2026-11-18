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Hugo Souza, do Corinthians, será pai de dois bebês com mulheres diferentes; entenda

Rai Araújo confirmou que está grávida de seis meses do goleiro e disse que não sabia da gestação de Rauanny, ex-namorada do jogador, que espera um filho dele há oito meses

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:56

Hugo Souza será pai de duas meninas em gestações simultânea Crédito: Reprodução/Instagram

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, vai ser pai de duas meninas em gestações simultâneas. A influenciadora Rai Araújo está grávida de aproximadamente seis meses do jogador, enquanto Rauany Barcellos, ex-noiva do atleta, está com pouco mais de oito meses de gestação.

Rai confirmou ao jornal Extra que Hugo é o pai da menina que espera. A influenciadora também contou que realizou um chá revelação no último fim de semana. O goleiro, porém, não apareceu nos registros publicados por ela nas redes sociais.

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Em uma publicação sobre a gravidez, Rai descreveu o período como um processo difícil, marcado por medo e falta de aceitação. “Essa gravidez não foi planejada, não foi esperada”, escreveu.

Hugo e Rai se conhecem desde 2022 e voltaram a se aproximar depois que o jogador terminou o relacionamento com Rauany. O fim do noivado foi confirmado pela assessoria do goleiro em abril deste ano.

Rauany e Hugo anunciaram a gravidez em julho, também revelando que esperam uma menina, que receberá o nome de Pétala. Em agosto de 2025, a influenciadora havia contado que passou por uma perda gestacional de gêmeos.