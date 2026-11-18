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Humberto Martins assume namoro discreto com atriz 18 anos mais nova; saiba quem é

Aos 65 anos, ator divide o palco com a carioca Aline Müller, de 47, que falou pela primeira vez sobre o romance

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:31

Aline Müller, namorada de Humberto Martins Crédito: Reprodução/Instagram

Humberto Martins, de 65 anos, namora a atriz carioca Aline Müller, de 47, desde 2024. Os dois mantêm o romance discreto há pouco mais de dois anos e, hoje, atuam juntos na peça de teatro 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'.

Humberto Martins com a namorada, Aline Müller 1 de 9

A notícia veio a público depois que o jornal Extra revelou o relacionamento, que foi confirmado pela própria atriz à coluna de Lucas Pasin, do portal Metrópoles. Na noite da última segunda-feira (16), o casal já tinha sido visto junto em um cinema no Rio de Janeiro.

Aline é atriz, produtora e roteirista, e tem um filho de 28 anos. Ela contou que dividir a rotina de trabalho ajuda o casal a ficar mais perto, já que os dois viajam juntos pelo país com a peça. "Conseguimos conciliar as agendas, passar mais tempo lado a lado nas viagens da turnê e até aproveitamos os momentos no carro, indo para algum lugar, ou no quarto do hotel, para bater texto e ensaiar", explicou.

Os dois se conheceram em 2022 durante a gravação de um projeto, mas só começaram a namorar dois anos depois. Além do teatro, o casal já dirigiu e produziu um curta-metragem junto e prepara o filme 'Vidas por Vidas', que está na fase de busca por dinheiro e patrocinadores para sair do papel.

Aline Müller, namorada de Humberto Martins 1 de 9

Quem é Aline Müller

Na TV, Aline trabalhou em séries conhecidas, como 'Sob Pressão', 'Dom' e 'Bom Dia, Verônica'. Ao falar sobre o namorado, ela elogiou o jeito dele no dia a dia: "Ele é um namorado maravilhoso, que me trata muito bem. É uma pessoa muito gentil, que dá atenção a todos que o abordam e procura ajudar quem está ao seu redor".