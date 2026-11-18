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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:31
Humberto Martins, de 65 anos, namora a atriz carioca Aline Müller, de 47, desde 2024. Os dois mantêm o romance discreto há pouco mais de dois anos e, hoje, atuam juntos na peça de teatro 'Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra'.
Humberto Martins com a namorada, Aline Müller
A notícia veio a público depois que o jornal Extra revelou o relacionamento, que foi confirmado pela própria atriz à coluna de Lucas Pasin, do portal Metrópoles. Na noite da última segunda-feira (16), o casal já tinha sido visto junto em um cinema no Rio de Janeiro.
Aline é atriz, produtora e roteirista, e tem um filho de 28 anos. Ela contou que dividir a rotina de trabalho ajuda o casal a ficar mais perto, já que os dois viajam juntos pelo país com a peça. "Conseguimos conciliar as agendas, passar mais tempo lado a lado nas viagens da turnê e até aproveitamos os momentos no carro, indo para algum lugar, ou no quarto do hotel, para bater texto e ensaiar", explicou.
Os dois se conheceram em 2022 durante a gravação de um projeto, mas só começaram a namorar dois anos depois. Além do teatro, o casal já dirigiu e produziu um curta-metragem junto e prepara o filme 'Vidas por Vidas', que está na fase de busca por dinheiro e patrocinadores para sair do papel.
Aline Müller, namorada de Humberto Martins
Na TV, Aline trabalhou em séries conhecidas, como 'Sob Pressão', 'Dom' e 'Bom Dia, Verônica'. Ao falar sobre o namorado, ela elogiou o jeito dele no dia a dia: "Ele é um namorado maravilhoso, que me trata muito bem. É uma pessoa muito gentil, que dá atenção a todos que o abordam e procura ajudar quem está ao seu redor".
Este é o quarto namoro público de Humberto Martins. O ator foi casado com Ana Lúcia Mansur entre 1989 e 1998, casamento em que nasceram Thamires, de 34 anos, e Humberto Filho, de 29. Depois, ele se casou com Solange Frazão, com quem ficou de 1999 a 2001, e namorou Andréa Abrahão entre 2006 e 2008, mãe de sua filha mais nova, Nicolle, de 19 anos.