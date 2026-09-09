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Humorista baiano Pisit Mota revela que está há oito anos sem ver o filho de 11 e pede ajuda: 'Dói demais'

Humorista publicou desabafo no aniversário de Bento, que atualmente vive no Japão; afastamento foi marcado por disputa judicial com a mãe da criança

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:00

Pisit Mota
Pisit Mota Crédito: Reprodução

O humorista baiano Pisit Mota se emocionou ao falar sobre a distância do filho, Bento, que completou 11 anos nesta terça-feira (8). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que não vê o menino há oito anos e lamentou não poder abraçá-lo no aniversário.

"Bom dia, seu aniversário hoje, campeão. Você faz 11 anos hoje. Tem oito anos que eu não te vejo, não te abraço. Não sinto seu cheiro", começou Pisit.

Pais e filhos

Pais e filhos por Shutterstock
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Pais e filhos por Shutterstock

O humorista contou que não acompanha atualmente a rotina do filho, mas disse acreditar que ele esteja bem. "Eu não sei como você tá, mas eu sei que você tá bem. Sei que você é um campeão, você é um guerreiro. Você é um menino inteligente. Te amo muito", declarou.

Em outro momento, Pisit não conteve a emoção ao falar sobre o desejo de estar com Bento na data especial. "Só queria te abraçar hoje, te ligar, dando bom dia. Dói demais, pessoal. Eu não vejo meu filho há oito anos", desabafou.

Bento vive atualmente no Japão. A mudança para o país já era motivo de divergência entre Pisit e a mãe do menino, Mariana de Oliveira Faria, anos antes de acontecer. Em 2019, quando a criança tinha 4 anos, o humorista afirmou publicamente que a ex-companheira pretendia se mudar para o Japão com o filho e que ele era contrário à viagem.

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Afastamento foi marcado por disputa judicial

O período sem convivência entre Pisit e Bento também foi marcado por uma disputa judicial entre o humorista e Mariana.

Em 2019, a ex-companheira acusou Pisit de agressões físicas e ameaças de morte. Ele negou as acusações. Naquele período, a Justiça determinou medidas protetivas que proibiam o humorista de manter contato com Mariana e de se aproximar dela. Pisit chegou a ser submetido a monitoramento eletrônico durante o processo.

Na época, o humorista alegou que as acusações estavam relacionadas à disputa pela guarda de Bento e afirmou que Mariana pretendia morar no Japão com o menino. Pisit sustentava que queria preservar a convivência com o filho e se opunha à mudança para outro país.

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A disputa teve novos desdobramentos em 2020. Naquele ano, Mariana pediu ao Tribunal de Justiça da Bahia que fossem mantidas as medidas protetivas contra o ex-companheiro e também a decisão que havia suspendido o poder familiar de Pisit em relação ao filho. O pedido foi apresentado pela Defensoria Pública da Bahia.

Pisit voltou a negar as acusações e afirmou, naquele momento, que estava sendo privado do exercício da paternidade. O casal havia se separado em 2018.

Agora, anos depois daqueles episódios, Pisit voltou a falar publicamente sobre Bento justamente no aniversário do menino. No vídeo, o humorista não detalhou a situação judicial atual e concentrou o relato na saudade do filho.

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