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Humorista Diego Menasse está em estado grave e precisa de doação de sangue após complicações de saúde

Artista está internado na UTI, já recebeu 15 bolsas de sangue e mobiliza amigos em campanha nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:00

Humorista Diego Menasse Crédito: Reprodução/Instagram

O humorista Diego Menasse está internado em estado grave na UTI, em São Paulo, e precisa de doações de sangue com urgência. Amigos do artista mobilizam as redes sociais para conseguir voluntários após complicações de saúde no período pós-operatório de uma cirurgia.

Segundo a jornalista Lisa Gomes, Diego foi levado para a UTI após apresentar complicações no pós-operatório de um procedimento para a retirada do excesso de pele após uma bariátrica. Ele sofreu uma infecção hospitalar e uma hemorragia, e chegou a ficar ligado a aparelhos.

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Amiga do artista, Mel Risotino, conhecida como Comediante com Rodas, afirmou que ele já recebeu 15 bolsas de sangue e precisa de mais. "Ele já usou 15 bolsas de sangue e precisa de mais. Estou tentando fazer de tudo para conseguir, mas, infelizmente, não posso doar por conta da minha deficiência. Por isso, estou fazendo essa campanha", contou.

A família preferiu não divulgar o hospital onde Diego está internado. Quem puder ajudar deve comparecer a uma unidade do Hemocentro São Lucas e informar o nome completo do humorista: Diego Ferreira Menasse.

"Peço de coração: quem puder doar, por favor, faça sua parte! E quem não puder doar, ajude compartilhando esta publicação, marcando amigos e fazendo esse pedido chegar ao maior número de pessoas possível. Uma doação pode fazer a diferença na vida de alguém", escreveu Mel nas redes sociais.