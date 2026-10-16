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Humorista Diego Menasse está em estado grave e precisa de doação de sangue após complicações de saúde

Artista está internado na UTI, já recebeu 15 bolsas de sangue e mobiliza amigos em campanha nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:00

Humorista Diego Menasse
Humorista Diego Menasse Crédito: Reprodução/Instagram

O humorista Diego Menasse está internado em estado grave na UTI, em São Paulo, e precisa de doações de sangue com urgência. Amigos do artista mobilizam as redes sociais para conseguir voluntários após complicações de saúde no período pós-operatório de uma cirurgia.

Segundo a jornalista Lisa Gomes, Diego foi levado para a UTI após apresentar complicações no pós-operatório de um procedimento para a retirada do excesso de pele após uma bariátrica. Ele sofreu uma infecção hospitalar e uma hemorragia, e chegou a ficar ligado a aparelhos.

Humorista Diego Menasse

Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram
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Humorista Diego Menasse por Reprodução/Instagram

Amiga do artista, Mel Risotino, conhecida como Comediante com Rodas, afirmou que ele já recebeu 15 bolsas de sangue e precisa de mais. "Ele já usou 15 bolsas de sangue e precisa de mais. Estou tentando fazer de tudo para conseguir, mas, infelizmente, não posso doar por conta da minha deficiência. Por isso, estou fazendo essa campanha", contou.

A família preferiu não divulgar o hospital onde Diego está internado. Quem puder ajudar deve comparecer a uma unidade do Hemocentro São Lucas e informar o nome completo do humorista: Diego Ferreira Menasse.

"Peço de coração: quem puder doar, por favor, faça sua parte! E quem não puder doar, ajude compartilhando esta publicação, marcando amigos e fazendo esse pedido chegar ao maior número de pessoas possível. Uma doação pode fazer a diferença na vida de alguém", escreveu Mel nas redes sociais.

Em estado grave, humorista Diego Menasse precisa de doação de sangue
Em estado grave, humorista Diego Menasse precisa de doação de sangue Crédito: Reprodução/Instagram

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