Iara se desespera com a casa revirada em Por Você nesta quarta-feira (9 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (9), segundo o Gshow, Iara (Noemia Oliveira) se desespera com a casa revirada, e Bela (Sheron Menezzes) e Dalila (Dandara Mariana) a apoiam. Juarez (Milhem Cortaz) se sente aliviado ao notar que as peças de Zé (Fábio Lago) ainda estão em seu esconderijo.
Peixe (Cauê Campos) resgata pertences de Juli (Lucy Ramos) e seus irmãos. Juarez confronta Zé, e Próspero (José de Abreu) alerta o amigo sobre o suposto mecânico. Bela pede que Peixe não volte à sua casa antiga. Gabriel (Thiago Lacerda) garante a Ricardo (Rafael Cardoso) que lutará para resgatar sua história com Bela.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Vanessa (Alinne Moraes) comenta com Sílvia (atriz não identificada no elenco consultado) seus planos para se reaproximar de Gabriel. Leandra (Giovanna Grigio) descobre que Pérola (Renata Sorrah) tem uma doença que se recusa a tratar. Lucas (Amaury Lorenzo) conduz as crianças por um passeio no centro da cidade. Gabriel declara seu amor a Bela.