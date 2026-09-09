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Iara se desespera com a casa revirada em Por Você nesta quarta-feira (9 de setembro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:00

Iara fica desesperada em Por Você
Iara fica desesperada em Por Você Crédito: Reprodução

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (9), segundo o Gshow, Iara (Noemia Oliveira) se desespera com a casa revirada, e Bela (Sheron Menezzes) e Dalila (Dandara Mariana) a apoiam. Juarez (Milhem Cortaz) se sente aliviado ao notar que as peças de Zé (Fábio Lago) ainda estão em seu esconderijo.

Peixe (Cauê Campos) resgata pertences de Juli (Lucy Ramos) e seus irmãos. Juarez confronta Zé, e Próspero (José de Abreu) alerta o amigo sobre o suposto mecânico. Bela pede que Peixe não volte à sua casa antiga. Gabriel (Thiago Lacerda) garante a Ricardo (Rafael Cardoso) que lutará para resgatar sua história com Bela.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Vanessa (Alinne Moraes) comenta com Sílvia (atriz não identificada no elenco consultado) seus planos para se reaproximar de Gabriel. Leandra (Giovanna Grigio) descobre que Pérola (Renata Sorrah) tem uma doença que se recusa a tratar. Lucas (Amaury Lorenzo) conduz as crianças por um passeio no centro da cidade. Gabriel declara seu amor a Bela.

Tags:

Novelas Novela por Você

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