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Ibama aplica multa de R$ 50 milhões: 17 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas em Santa Catarina

Carga apreendida em Santa Catarina seria enviada à Malásia e pode representar o abate de 5,7 mil tubarões

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:20

Ibama apreende 17 toneladas de barbatanas de tubarão no Porto de Itapoá, em Santa Catarina
Ibama apreende 17 toneladas de barbatanas de tubarão no Porto de Itapoá, em Santa Catarina Crédito: Foto: Ibama

Uma carga que seria destinada ao mercado internacional colocou em evidência a dimensão do comércio de partes de tubarões e os desafios para proteger espécies ameaçadas. No litoral de Santa Catarina, uma fiscalização encontrou 17 toneladas de barbatanas armazenadas de forma suspeita.

O caso ocorreu no Porto de Itapoá, onde o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou uma multa de R$ 50 milhões a uma empresa após a apreensão do material.

Barbatana de tubarão

Sacos identificados como se contivessem sardinhas-lage armazenavam barbatanas de tubarão, segundo o Ibama por Foto: Lorenzo Manera- Pexels
Parte das barbatanas apreendidas pelo Ibama pertencia ao tubarão-anequim, espécie ameaçada de extinção por Foto: Ibamagov
Carga de barbatanas de tubarão apreendida pelo Ibama seria enviada ilegalmente à Malásia por Foto: Benni Fish- Pexels
Apreensão de barbatanas de tubarão levou à aplicação de multa de R$ 50 milhões a uma empresa por Foto: Emilio Sánchez Hernández- Pexels
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Sacos identificados como se contivessem sardinhas-lage armazenavam barbatanas de tubarão, segundo o Ibama por Foto: Lorenzo Manera- Pexels

Segundo o órgão ambiental, a carga seria enviada ilegalmente à Malásia para consumo humano. A estimativa dos agentes é que o volume corresponda ao abate de aproximadamente 5.700 tubarões.

Como ocorreu a apreensão de barbatanas de tubarão?

A apreensão foi realizada na terça-feira (27), durante uma ação da Receita Federal no Porto de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram 17 toneladas de barbatanas de tubarão. Parte do material pertencia ao tubarão-anequim (Isurus oxyrinchus), espécie ameaçada de extinção.

A identificação dos animais é uma etapa importante para determinar a origem dos produtos e verificar se a captura e a comercialização seguiram as regras ambientais.

O caso também chamou a atenção pela forma como a carga estava armazenada. De acordo com o Ibama, os sacos que continham as barbatanas estavam identificados como se transportassem sardinhas-lage.

Carga apreendida pode representar 5,7 mil tubarões abatidos

O volume encontrado em Santa Catarina ajuda a dimensionar o impacto que o comércio de barbatanas pode provocar sobre as populações de tubarões.

De acordo com a estimativa dos agentes ambientais, as 17 toneladas apreendidas correspondem à produção obtida com o abate de aproximadamente 5.700 animais.

Fiscalização no litoral de Santa Catarina identificou carga que pode representar o abate de 5,7 mil tubarões
Fiscalização no litoral de Santa Catarina identificou carga que pode representar o abate de 5,7 mil tubarões Crédito: Foto: Ibamagov

O número é uma estimativa baseada na quantidade de barbatanas encontradas, e não uma contagem individual dos tubarões envolvidos na carga. A investigação aponta que o material seria exportado para a Malásia, onde seria destinado ao consumo humano.

Segundo informações divulgadas pelo Ibama, o quilo da iguaria pode alcançar US$ 3 mil em países asiáticos. Esse valor ajuda a explicar o interesse econômico nesse mercado, embora o preço varie conforme o produto e as condições de comercialização.

Por que as barbatanas de tubarão são tão valorizadas?

As barbatanas são utilizadas em preparações culinárias, especialmente em algumas tradições gastronômicas asiáticas. A procura por esses produtos alimenta um mercado internacional que pode pressionar populações de diferentes espécies.

O problema é particularmente preocupante quando envolve animais ameaçados ou capturados em desacordo com as normas ambientais.

Entre os principais riscos estão:

  • Redução das populações: a retirada de muitos animais pode comprometer a capacidade de recuperação das espécies.
  • Desequilíbrio ambiental: tubarões exercem funções importantes nas cadeias alimentares marinhas.
  • Comércio irregular: a ocultação da origem ou da espécie dificulta o controle das autoridades.
  • Pressão sobre espécies ameaçadas: a captura de animais vulneráveis pode agravar o risco de desaparecimento.

Esses fatores tornam a fiscalização de portos e operações de exportação uma ferramenta importante para combater irregularidades e proteger a biodiversidade marinha.

Brasil já registrou apreensão ainda maior de barbatanas

Em 2023, o Ibama apreendeu 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão destinadas ao mercado asiático. Na ocasião, mais de 40 pessoas ligadas às irregularidades foram autuadas, segundo informações divulgadas pelo instituto.

A operação foi considerada a maior apreensão desse tipo realizada no Brasil até então. A estimativa apontou que o material correspondia ao abate de aproximadamente 10 mil tubarões, principalmente das espécies tubarão-azul e tubarão-anequim.

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A comparação com a ocorrência mais recente mostra a dimensão das cargas interceptadas pelas autoridades ambientais.

Enquanto a apreensão de 2023 chegou a 28,7 toneladas, a operação no Porto de Itapoá encontrou outras 17 toneladas de barbatanas, com estimativa de cerca de 5.700 animais abatidos.

Tags:

Tráfico de Animais Tubarão

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