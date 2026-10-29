ANIMAIS

Ibama aplica multa de R$ 50 milhões: 17 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas em Santa Catarina

Carga apreendida em Santa Catarina seria enviada à Malásia e pode representar o abate de 5,7 mil tubarões



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:20

Ibama apreende 17 toneladas de barbatanas de tubarão no Porto de Itapoá, em Santa Catarina Crédito: Foto: Ibama

Uma carga que seria destinada ao mercado internacional colocou em evidência a dimensão do comércio de partes de tubarões e os desafios para proteger espécies ameaçadas. No litoral de Santa Catarina, uma fiscalização encontrou 17 toneladas de barbatanas armazenadas de forma suspeita.

O caso ocorreu no Porto de Itapoá, onde o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou uma multa de R$ 50 milhões a uma empresa após a apreensão do material.

Barbatana de tubarão 1 de 4

Segundo o órgão ambiental, a carga seria enviada ilegalmente à Malásia para consumo humano. A estimativa dos agentes é que o volume corresponda ao abate de aproximadamente 5.700 tubarões.

Como ocorreu a apreensão de barbatanas de tubarão?

A apreensão foi realizada na terça-feira (27), durante uma ação da Receita Federal no Porto de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram 17 toneladas de barbatanas de tubarão. Parte do material pertencia ao tubarão-anequim (Isurus oxyrinchus), espécie ameaçada de extinção.

A identificação dos animais é uma etapa importante para determinar a origem dos produtos e verificar se a captura e a comercialização seguiram as regras ambientais.

O caso também chamou a atenção pela forma como a carga estava armazenada. De acordo com o Ibama, os sacos que continham as barbatanas estavam identificados como se transportassem sardinhas-lage.

Carga apreendida pode representar 5,7 mil tubarões abatidos

O volume encontrado em Santa Catarina ajuda a dimensionar o impacto que o comércio de barbatanas pode provocar sobre as populações de tubarões.

De acordo com a estimativa dos agentes ambientais, as 17 toneladas apreendidas correspondem à produção obtida com o abate de aproximadamente 5.700 animais.

Fiscalização no litoral de Santa Catarina identificou carga que pode representar o abate de 5,7 mil tubarões Crédito: Foto: Ibamagov

O número é uma estimativa baseada na quantidade de barbatanas encontradas, e não uma contagem individual dos tubarões envolvidos na carga. A investigação aponta que o material seria exportado para a Malásia, onde seria destinado ao consumo humano.

Segundo informações divulgadas pelo Ibama, o quilo da iguaria pode alcançar US$ 3 mil em países asiáticos. Esse valor ajuda a explicar o interesse econômico nesse mercado, embora o preço varie conforme o produto e as condições de comercialização.

Por que as barbatanas de tubarão são tão valorizadas?

As barbatanas são utilizadas em preparações culinárias, especialmente em algumas tradições gastronômicas asiáticas. A procura por esses produtos alimenta um mercado internacional que pode pressionar populações de diferentes espécies.

O problema é particularmente preocupante quando envolve animais ameaçados ou capturados em desacordo com as normas ambientais.

Entre os principais riscos estão:

Redução das populações: a retirada de muitos animais pode comprometer a capacidade de recuperação das espécies.

Desequilíbrio ambiental: tubarões exercem funções importantes nas cadeias alimentares marinhas.

Comércio irregular: a ocultação da origem ou da espécie dificulta o controle das autoridades.

Pressão sobre espécies ameaçadas: a captura de animais vulneráveis pode agravar o risco de desaparecimento.

Esses fatores tornam a fiscalização de portos e operações de exportação uma ferramenta importante para combater irregularidades e proteger a biodiversidade marinha.

Brasil já registrou apreensão ainda maior de barbatanas

Em 2023, o Ibama apreendeu 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão destinadas ao mercado asiático. Na ocasião, mais de 40 pessoas ligadas às irregularidades foram autuadas, segundo informações divulgadas pelo instituto.

A operação foi considerada a maior apreensão desse tipo realizada no Brasil até então. A estimativa apontou que o material correspondia ao abate de aproximadamente 10 mil tubarões, principalmente das espécies tubarão-azul e tubarão-anequim.

A comparação com a ocorrência mais recente mostra a dimensão das cargas interceptadas pelas autoridades ambientais.