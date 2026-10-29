Ibama aplica multa de R$ 50 milhões: 17 toneladas de barbatanas de tubarão são apreendidas em Santa Catarina

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:20
Uma carga que seria destinada ao mercado internacional colocou em evidência a dimensão do comércio de partes de tubarões e os desafios para proteger espécies ameaçadas. No litoral de Santa Catarina, uma fiscalização encontrou 17 toneladas de barbatanas armazenadas de forma suspeita.
O caso ocorreu no Porto de Itapoá, onde o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou uma multa de R$ 50 milhões a uma empresa após a apreensão do material.
Barbatana de tubarão
Segundo o órgão ambiental, a carga seria enviada ilegalmente à Malásia para consumo humano. A estimativa dos agentes é que o volume corresponda ao abate de aproximadamente 5.700 tubarões.
A apreensão foi realizada na terça-feira (27), durante uma ação da Receita Federal no Porto de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina.
Durante a fiscalização, os agentes identificaram 17 toneladas de barbatanas de tubarão. Parte do material pertencia ao tubarão-anequim (Isurus oxyrinchus), espécie ameaçada de extinção.
A identificação dos animais é uma etapa importante para determinar a origem dos produtos e verificar se a captura e a comercialização seguiram as regras ambientais.
O caso também chamou a atenção pela forma como a carga estava armazenada. De acordo com o Ibama, os sacos que continham as barbatanas estavam identificados como se transportassem sardinhas-lage.
O volume encontrado em Santa Catarina ajuda a dimensionar o impacto que o comércio de barbatanas pode provocar sobre as populações de tubarões.
De acordo com a estimativa dos agentes ambientais, as 17 toneladas apreendidas correspondem à produção obtida com o abate de aproximadamente 5.700 animais.
O número é uma estimativa baseada na quantidade de barbatanas encontradas, e não uma contagem individual dos tubarões envolvidos na carga. A investigação aponta que o material seria exportado para a Malásia, onde seria destinado ao consumo humano.
Segundo informações divulgadas pelo Ibama, o quilo da iguaria pode alcançar US$ 3 mil em países asiáticos. Esse valor ajuda a explicar o interesse econômico nesse mercado, embora o preço varie conforme o produto e as condições de comercialização.
As barbatanas são utilizadas em preparações culinárias, especialmente em algumas tradições gastronômicas asiáticas. A procura por esses produtos alimenta um mercado internacional que pode pressionar populações de diferentes espécies.
O problema é particularmente preocupante quando envolve animais ameaçados ou capturados em desacordo com as normas ambientais.
Entre os principais riscos estão:
Esses fatores tornam a fiscalização de portos e operações de exportação uma ferramenta importante para combater irregularidades e proteger a biodiversidade marinha.
Em 2023, o Ibama apreendeu 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão destinadas ao mercado asiático. Na ocasião, mais de 40 pessoas ligadas às irregularidades foram autuadas, segundo informações divulgadas pelo instituto.
A operação foi considerada a maior apreensão desse tipo realizada no Brasil até então. A estimativa apontou que o material correspondia ao abate de aproximadamente 10 mil tubarões, principalmente das espécies tubarão-azul e tubarão-anequim.
A comparação com a ocorrência mais recente mostra a dimensão das cargas interceptadas pelas autoridades ambientais.
Enquanto a apreensão de 2023 chegou a 28,7 toneladas, a operação no Porto de Itapoá encontrou outras 17 toneladas de barbatanas, com estimativa de cerca de 5.700 animais abatidos.