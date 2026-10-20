PARABÉNS!

Ídolo do Flamengo, Léo Moura será avô aos 47 anos: filha de 18 anuncia gravidez e emociona ex-jogador

Bella Moura espera o primeiro filho com Isaque Silva, jogador do Shakhtar Donetsk; anúncio foi celebrado pelo ex-atleta nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:12

Bella Moura, filha de Léo Moura, e Isaque Silva esperam primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

Ídolo do Flamengo, Léo Moura será avô pela primeira vez aos 47 anos. Filha do ex-jogador, Bella Moura, de 18 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho com o marido, Isaque Silva, também de 18 anos, que atua pelo Shakhtar Donetsk. A novidade foi compartilhada nas redes sociais nesta segunda-feira (19) e emocionou o futuro vovô.

Bella publicou um ensaio fotográfico feito na Catedral de Milão, na Itália, ao lado do marido. Nas imagens, os dois aparecem exibindo a ultrassonografia do bebê. Na legenda, a jovem escreveu: "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi". Jeremias 1:5".

Bella Moura, filha de Léo Moura, e Isaque Silva esperam primeiro filho 1 de 9

Léo Moura celebrou a notícia nas redes sociais e publicou uma declaração emocionante para a filha. O ex-jogador, que completa 48 anos no próximo dia 23 de outubro, comemorou a chegada do neto ou da neta como um presente antecipado de aniversário.

"Minha Isabella, minha eterna princesinha… Parece que foi ontem que eu segurava você nos meus braços, tão pequenininha, tão minha… E hoje, com os olhos cheios de lágrimas e o coração transbordando de amor, vejo a minha menina se preparando para viver o milagre mais lindo da vida: ser MÃE! Como o tempo passou depressa, minha filha… Até ontem era você quem precisava de colo, de carinho e proteção. E agora será você quem vai embalar nos braços um pedacinho do céu", iniciou ele.

"É emocionante pensar que aquela princesinha que um dia eu carreguei no colo agora carrega dentro de si uma nova vida. Você cresceu, minha filha, mas para mim será eternamente o meu bebê. Peço a Deus que abençoe imensamente você, seu esposo e essa linda família que estão construindo. Que nunca faltem amor, saúde, união e a presença de Deus no lar de vocês. E quando seu bebê chegar, você vai entender o tamanho do amor que sinto por você, porque o amor de mãe não tem fim, não tem medida e ultrapassa a própria vida", seguiu Léo Moura.

Bella Moura, filha de Léo Moura, anunciou que está grávida do primeiro filho 1 de 21

"Isabella, que você seja tão feliz sendo mãe quanto eu sou por ter você como filha. Ontem, minha princesinha… Hoje, uma futura mamãe… E para sempre, o meu maior presente de Deus! Te amo infinitamente, minha filha! Parabéns a vocês! Vovô prestes a completar 48 anos. Que presente de aniversário", finalizou o ex-jogador.

Bella respondeu à declaração do pai com uma mensagem carinhosa. "Te amo muito pai!! Tenho certeza que você vai ser um exemplo pro seu/sua netinho (a). Te amamos!", comentou.

A troca de carinhos nas redes sociais não parou por aí. Na publicação da filha sobre o anúncio da gravidez, o ex-atleta também comemorou a novidade e desejou felicidades ao casal. "Ohhh meu Deus! Que lindo esse momento! Gratidão a Deus por esse neto (a) que vai chegar ! Parabéns a você filha que tenho a certeza que será a melhor mãe e a você, Isaque Silva, que será o melhor pai! Aproveitem e desfrutem desse momento lindo !! Feliz demais por vocês. Oficialmente Vovô Moura", escreveu.

A mãe de Bella, Camila Moura, também celebrou a gravidez. "Meu coração transborda de amor e gratidão! Vou ser vovó! Que Deus abençoe essa nova vida que está chegando, que a cubra de saúde, proteção e infinitas bênçãos. Que o Senhor abençoe essa família linda que está crescendo. Você já é muito amado(a), meu bebê! Obrigada, meu Deus, por esse presente tão precioso!", publicou.

Filha de Léo Moura mora na Ucrânia com o marido

Bella se mudou do Rio de Janeiro para Lviv, na Ucrânia, para viver com Isaque Silva. O casal se casou em maio deste ano, e a jovem já havia falado sobre os desafios de morar em um país que enfrenta a guerra com a Rússia.

"Sobre viver aqui durante a guerra, acho que é difícil explicar como é. Mesmo não estando no epicentro, você sabe que a guerra está acontecendo e que podem acontecer ataques. Semana passada, por exemplo, foi bem assustador. Ao mesmo tempo, a vida continua normalmente: as pessoas trabalham, estudam, saem… E a gente tenta não viver com medo o tempo inteiro", contou Bella ao falar sobre a rotina no país.

A distância também é motivo de preocupação para os familiares. Segundo a jovem, os pais ficam apreensivos sempre que recebem notícias de ataques, mesmo quando ela tenta tranquilizá-los.

"Para eles é ainda mais difícil. Por mais que eu tente tranquilizá-los e mostrar que estou bem, eles estão longe e qualquer notícia de ataque gera preocupação. Acho que uma das partes mais difíceis para os meus pais é justamente não poder estar aqui comigo e, simplesmente, me proteger", relatou.

Entre as dificuldades de viver na Ucrânia, Bella também sente falta da família, dos amigos, do calor e da comida brasileira. As viagens para entrar e sair do país, muitas vezes pela fronteira com a Polônia, são outro desafio.

"É uma das partes mais cansativas. Como muitas vezes precisamos sair pela fronteira com a Polônia, a viagem acaba sendo bem longa e imprevisível. Dependendo do movimento, podemos ficar horas esperando na fronteira, além de todo o planejamento com documentos, transporte e horários. Depois de algumas viagens, a gente aprende a se organizar melhor, mas ainda é bem desgastante", contou.

Apesar dos desafios, Bella descreve a relação com Isaque como uma parceria construída diariamente e diz que a experiência de acompanhar de perto a rotina de um jogador de futebol é familiar, já que cresceu vendo a carreira do pai.