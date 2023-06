Idosa acorda no caixão durante seu velório no Equador

Uma idosa acordou dentro de seu próprio caixão após cinco horas de velório no Equador. Agora, a idosa está de volta ao hospital público onde havia sido declarada morta, de acordo com a agência AFP.



No caixão aberto, a mulher foi filmada respirando com dificuldade após o confinamento prolongado, enquanto dois homens a ajudam a sair do local. Bella Montoya, de 76 anos, teria sofrido uma catalepsia, que pode deixar membros e cabeça paralisados e endurecidos por dias.