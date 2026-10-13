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Idosa de 80 anos faz festa para simular o próprio funeral e descobrir o que família diria após sua morte

Americana reuniu cerca de 100 convidados, colocou uma foto de papelão dentro do caixão e participou das homenagens em sua própria despedida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:00

Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral
Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral Crédito: Tammy Crutchfield

Uma idosa de 80 anos decidiu quebrar uma tradição e organizar o próprio funeral enquanto ainda está viva. Moradora da Geórgia, nos Estados Unidos, Shelvy Neal reuniu familiares e amigos em uma cerimônia no dia 4 de outubro para ouvir pessoalmente as homenagens que normalmente seriam feitas apenas depois de sua morte.

A ideia surgiu após a despedida do marido, realizada em março. Ao acompanhar a cerimônia, Shelvy percebeu que gostaria de participar de seu próprio funeral e ouvir o que as pessoas teriam a dizer sobre ela. Foi então que sua filha sugeriu que nada a impedia de realizar esse desejo.

Idosa organizou o próprio funeral

Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral por Tammy Crutchfield
Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral por Tammy Crutchfield
Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral por Tammy Crutchfield
Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral por Tammy Crutchfield
Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral por Tammy Crutchfield
Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral por Tammy Crutchfield
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Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral por Tammy Crutchfield

A celebração ganhou o nome de "funeral FOMO", expressão que faz referência à sigla em inglês Fear of Missing Out, usada para descrever o medo de ficar de fora de experiências importantes. "Será uma celebração de Cristo e da minha vida, dos meus 80 anos de vida", declarou Shelvy antes do evento. "Foi uma boa vida."

A cerimônia aconteceu em um lugar especialmente significativo para a família: a casa onde a idosa viveu com o marido durante aproximadamente 25 anos. Em 2020, o casal vendeu o imóvel para uma funerária, mas incluiu uma condição no negócio. "Meu marido teve o funeral dele, e eu terei o meu. Isso fez parte da negociação da venda", explicou Shelvy à emissora americana WMAZ.

Cerca de 100 pessoas participaram da celebração, que contou com discursos, homenagens e até um caixão. No entanto, em vez de um corpo, havia uma figura de papelão com a imagem da própria aniversariante.

Shelvy apareceu sorridente ao lado do caixão e usou uma faixa com a frase "De volta a pedido do público". A família também preparou um bolo com uma mensagem bem-humorada: "Ela se recusa a perder qualquer coisa… especialmente o próprio funeral".

Os convidados tiveram a oportunidade de pegar o microfone e compartilhar lembranças e declarações sobre a idosa, que afirmou estar preparada para ouvir tudo o que os familiares e amigos quisessem dizer.

A organização também teve participação direta de Shelvy. Ela preparou os arranjos florais e assumiu o papel de oradora convidada da própria cerimônia.

Segundo a família, a ideia combinava com a personalidade da americana, que encarou a ocasião como uma oportunidade de celebrar a vida ao lado das pessoas que ama.

Apesar de já ter realizado sua despedida antecipada, Shelvy pretende manter a cerimônia após sua morte bem mais discreta. Seu desejo é que, quando chegar o momento, seja realizado apenas um encontro simples no cemitério.

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