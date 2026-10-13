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Idosa de 80 anos faz festa para simular o próprio funeral e descobrir o que família diria após sua morte

Americana reuniu cerca de 100 convidados, colocou uma foto de papelão dentro do caixão e participou das homenagens em sua própria despedida

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:00

Idosa não quis ficar de fora do próprio funeral Crédito: Tammy Crutchfield

Uma idosa de 80 anos decidiu quebrar uma tradição e organizar o próprio funeral enquanto ainda está viva. Moradora da Geórgia, nos Estados Unidos, Shelvy Neal reuniu familiares e amigos em uma cerimônia no dia 4 de outubro para ouvir pessoalmente as homenagens que normalmente seriam feitas apenas depois de sua morte.

A ideia surgiu após a despedida do marido, realizada em março. Ao acompanhar a cerimônia, Shelvy percebeu que gostaria de participar de seu próprio funeral e ouvir o que as pessoas teriam a dizer sobre ela. Foi então que sua filha sugeriu que nada a impedia de realizar esse desejo.

Idosa organizou o próprio funeral 1 de 6

A celebração ganhou o nome de "funeral FOMO", expressão que faz referência à sigla em inglês Fear of Missing Out, usada para descrever o medo de ficar de fora de experiências importantes. "Será uma celebração de Cristo e da minha vida, dos meus 80 anos de vida", declarou Shelvy antes do evento. "Foi uma boa vida."

A cerimônia aconteceu em um lugar especialmente significativo para a família: a casa onde a idosa viveu com o marido durante aproximadamente 25 anos. Em 2020, o casal vendeu o imóvel para uma funerária, mas incluiu uma condição no negócio. "Meu marido teve o funeral dele, e eu terei o meu. Isso fez parte da negociação da venda", explicou Shelvy à emissora americana WMAZ.

Cerca de 100 pessoas participaram da celebração, que contou com discursos, homenagens e até um caixão. No entanto, em vez de um corpo, havia uma figura de papelão com a imagem da própria aniversariante.

Shelvy apareceu sorridente ao lado do caixão e usou uma faixa com a frase "De volta a pedido do público". A família também preparou um bolo com uma mensagem bem-humorada: "Ela se recusa a perder qualquer coisa… especialmente o próprio funeral".

Os convidados tiveram a oportunidade de pegar o microfone e compartilhar lembranças e declarações sobre a idosa, que afirmou estar preparada para ouvir tudo o que os familiares e amigos quisessem dizer.

A organização também teve participação direta de Shelvy. Ela preparou os arranjos florais e assumiu o papel de oradora convidada da própria cerimônia.

Segundo a família, a ideia combinava com a personalidade da americana, que encarou a ocasião como uma oportunidade de celebrar a vida ao lado das pessoas que ama.