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Idosa de 87 anos despejada de apartamento após aluguel ficar mais caro que aposentadoria aceita oferta e vai voltar ao imóvel após onda de protestos

Maricarmen Abascal aceitou acordo para retornar ao apartamento em Madri e pagará aluguel equivalente a até 30% de sua aposentadoria

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:45

Com dificuldade para caminhar, Maricarmen deixou o apartamento em uma maca e foi levada ao hospital para avaliação médica Crédito: REprodução

Maricarmen Abascal, de 87 anos, poderá voltar ao apartamento de onde foi despejada na semana passada em Madri, na Espanha. A idosa aceitou nesta terça-feira (29) um acordo com a Urbagestión, empresa proprietária do imóvel, após o caso provocar uma onda de protestos e mobilizações na capital espanhola.

Maricarmen viveu durante 71 anos no apartamento, localizado no distrito de Retiro. No último dia 23, ela foi retirada do imóvel após uma ordem judicial de despejo. Centenas de manifestantes tentaram impedir a ação, e a idosa deixou o local em uma maca antes de ser levada para um hospital.

Idosa foi despejada de apartamento onde viveu por 70 anos 1 de 4

O caso ganhou grande repercussão na Espanha e se tornou um dos símbolos das manifestações relacionadas ao acesso à moradia.

Pelo acordo, Maricarmen poderá retornar ao imóvel como inquilina por mais oito anos. O aluguel não poderá ultrapassar 30% de sua renda, ficando em aproximadamente 500 euros mensais, valor semelhante ao que ela pagava anteriormente.

A negociação teve a mediação da Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ligada à Prefeitura de Madri, e contou também com representantes da idosa e do Sindicato de Inquilinas.

A advogada Beatriz Duro afirmou que Maricarmen nunca deveria ter sido obrigada a deixar a residência e relacionou a mudança de posição da empresa à mobilização ocorrida após o despejo. A Urbagestión havia sido criticada anteriormente por não chegar a um acordo que permitisse a permanência da idosa.

Caso provocou protestos em Madri

A retirada de Maricarmen mobilizou centenas de pessoas. Manifestantes chegaram a passar a noite em frente ao prédio antes do despejo e, nos dias seguintes, os protestos continuaram, inclusive com uma acampada na Puerta del Sol.

O episódio também coincidiu com novas medidas anunciadas pelo governo espanhol para ampliar a proteção de pessoas vulneráveis diante de despejos e modificar regras do mercado de aluguel. Entre as medidas aprovadas pelo Executivo nesta terça-feira está a extensão da proteção contra despejos de pessoas vulneráveis até 2030. As propostas ainda dependem de tramitação no Congresso espanhol.