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Idosa de 92 anos realiza sonho de trabalhar na Havan e conquista recorde de CLT mais velha do Brasil

Conhecida como 'Vó da Havan', moradora de Santa Catarina viralizou ao pedir emprego e conseguiu uma vaga aos 91 anos; jornada é de apenas quatro horas semanais

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:12

Maria Woestehoff é conhecida como Vovó da Havan Crédito: Reprodução

Aos 92 anos, Maria Woestehoff conquistou um título que poucos brasileiros imaginariam alcançar: o de mulher mais velha do país com carteira assinada. Moradora de Blumenau, em Santa Catarina, a idosa entrou para o RankBrasil depois de realizar um sonho antigo e conseguir um emprego na Havan, rede de lojas do empresário Luciano Hang.

A história começou em dezembro de 2025, quando os netos de Dona Maria gravaram um vídeo no qual ela manifestava o desejo de voltar ao mercado de trabalho. Na gravação, a idosa afirmou que ainda tinha “energia, disposição, força e boa ideia” para exercer uma atividade profissional.

O pedido era bastante específico. Maria queria trabalhar na Havan, de preferência como empacotadora ou organizando mercadorias nas prateleiras. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e chegou até Luciano Hang, que respondeu publicamente e prometeu uma oportunidade.

Maria Woestehoff é conhecida como Vovó da Havan 1 de 5

A contratação aconteceu em janeiro de 2026, quando Dona Maria ainda tinha 91 anos. Desde então, ela passou a atuar como auxiliar de vendas, desempenhando principalmente a função de empacotadora.

Para respeitar sua idade e suas condições físicas, a empresa estabeleceu uma jornada reduzida. A funcionária trabalha duas horas por dia, duas vezes por semana, totalizando apenas quatro horas semanais.

O reconhecimento nacional veio meses depois. Em maio, já aos 92 anos, Maria recebeu a certificação do RankBrasil como a mulher mais idosa do país com vínculo formal de emprego. A homenagem foi entregue por Luciano Hang na véspera da inauguração de uma nova unidade da Havan no Centro Histórico de Blumenau.

Antes de conquistar a vaga, Dona Maria já havia dedicado boa parte da vida ao trabalho. Durante aproximadamente três décadas, exerceu atividades como merendeira escolar, funcionária de limpeza em instituições de ensino e trabalhadora doméstica.

A idosa também construiu uma família numerosa. Viúva desde os 59 anos, é mãe de 15 filhos, dos quais 11 estão vivos, além de ter 31 netos e 16 bisnetos.

Mesmo depois de passar décadas afastada do emprego formal, Maria não perdeu a vontade de trabalhar. Segundo relatos da própria idosa, a nova rotina trouxe mais disposição e motivação para o dia a dia.

A história chamou atenção de clientes e colegas de trabalho e transformou a funcionária em uma figura conhecida nas redes sociais, onde ganhou o apelido de “Vó da Havan”.