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Idoso entrega Opala de 1977 para reforma, paga R$ 15 mil e descobre que ‘mecânico’ sumiu com carro

Suspeito teria fechado suposta oficina e bloqueado aposentado após receber pagamentos; Polícia Civil investiga o caso em Campo Grande

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 19:30

Idolo levou golpe
Idolo levou golpe Crédito: Reprodução

Um aposentado de 73 anos procurou a Polícia Civil depois de entregar seu Opala de 1977 para uma reforma, pagar R$ 15,3 mil pelo serviço e descobrir que tanto o carro quanto o homem que se apresentou como mecânico haviam desaparecido. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entregou o GM/Opala Luxo verde a Dário Silveira de Oliveira no dia 25 de agosto. O veículo ficou em um imóvel na Rua Santo André, no Bairro Santa Luzia, onde funcionaria a suposta oficina do suspeito.

Idolo levou golpe

Idolo levou golpe por Reprodução
Idolo levou golpe por Reprodução
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Idolo levou golpe por Reprodução

O acordo previa a manutenção mecânica e uma reforma geral do automóvel. Nas semanas seguintes, o aposentado realizou diversos pagamentos, que totalizaram R$ 15,3 mil até 8 de setembro.

Três dias depois, ele decidiu ir até o endereço para verificar o andamento do serviço. Ao chegar, encontrou o imóvel fechado e desocupado. O Opala também não estava mais no local.

A vítima tentou entrar em contato com Dário por telefone, mas percebeu que havia sido bloqueada. O aposentado procurou a delegacia e o caso foi registrado como estelionato em 15 de setembro.

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Suspeito já era investigado por outros golpes

De acordo com a reportagem do Campo Grande News, Dário possui histórico de investigações por estelionato e está com um mandado de prisão em aberto desde março deste ano, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

Em um caso investigado em 2015, ele teria utilizado o nome “Marcelo Silveira” para oferecer falsas oportunidades de emprego. Conforme os documentos citados pela reportagem, trabalhadores desempregados eram convencidos a adiantar valores entre R$ 400 e R$ 850 para supostos cursos obrigatórios necessários às contratações.

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A investigação apontou que os cursos não eram realizados. Na época, Dário chegou a ser denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O processo posteriormente teve atos anulados por problemas relacionados à citação do acusado e, após ele não ser localizado, houve pedido de suspensão do processo e do prazo prescricional.

Outro caso teria causado prejuízo de R$ 220 mil

Dário também foi alvo de outra denúncia relacionada a fatos ocorridos em 2022. Segundo a investigação, ele teria usado novamente o nome “Marcelo”, desta vez para oferecer serviços por meio de anúncios na OLX.

Uma das vítimas teria acumulado prejuízo de R$ 220.132,80 após inicialmente contratar um suposto eletricista. Além de pagamentos por serviços que não teriam sido concluídos, o homem teria sido convencido a transferir dinheiro para falsos investimentos com promessa de retornos elevados.

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Agora, a Polícia Civil investiga o novo caso como estelionato e tenta localizar tanto o suspeito quanto o Opala verde de 1977 pertencente ao aposentado.

As autoridades também apuram a extensão dos prejuízos relacionados aos casos atribuídos ao investigado.

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