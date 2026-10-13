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Igor Cosso diz que se assumir gay transformou sua vida: ‘Hoje é outra vida’

Ator de 35 anos contou que o medo de perder oportunidades profissionais adiou sua decisão e destacou como viver abertamente o relacionamento com o marido trouxe mais liberdade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:00

Igor Cosso
Igor Cosso Crédito: Reprodução

O ator Igor Cosso, de 35 anos, afirmou que se assumir publicamente gay trouxe mais felicidade e tranquilidade para sua vida pessoal e profissional. Em entrevista à revista Quem, ele relembrou o receio de sofrer preconceito e perder oportunidades na televisão antes de falar abertamente sobre sua sexualidade, em 2020.

Natural de Belo Horizonte, Igor se mudou para o Rio de Janeiro em 2009 para investir na carreira artística e integrou o elenco de Malhação. Naquele período, segundo ele, a falta de representatividade e o silêncio em torno de artistas LGBT alimentavam a insegurança sobre como o mercado reagiria.

“Quando eu comecei na televisão, em 2009, era uma época em que ninguém falava sobre isso. Era muito normal não falar. Não tinha essa representação que a gente tem hoje. Eu tinha muito medo de que o mercado parasse de me abraçar, de me convidar para os trabalhos”, contou.

Igor Cosso

Igor Cosso por Reprodução
Igor Cosso por Reprodução
Igor Cosso por Reprodução
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Divulgação/Reprodução
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Com piscina na cobertura e décor brutalista, o tríplex de Igor Cosso e Heron Leal chama atenção em Ipanema por Gustavo Bresciani/Divulgação
Homem que invadiu prédio do ator Igor Cosso foi levado para a delegacia por Reprodução
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
Igor Cosso por Reprodução/Instagram
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Igor Cosso por Reprodução
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Igor Cosso por Reprodução

A decisão de se assumir veio depois de anos de amadurecimento. “Só em 2020 eu me senti confortável para falar sobre isso. Depois de tantas coisas que eu vivi, eu falei: ‘Agora eu consigo’. E hoje é outra vida”, afirmou.

Casado desde junho deste ano com o dançarino e coreógrafo Heron Leal, Igor também relacionou a liberdade de viver o relacionamento sem esconder a própria sexualidade à melhora em seu trabalho.

“Eu sou muito mais feliz sendo uma pessoa resolvida. Fico muito mais tranquilo sabendo que posso estar com o meu marido aonde eu quiser, sem ter nenhuma preocupação. Isso me faz ser uma pessoa melhor e consequentemente ser um ator melhor”, disse.

O artista ainda destacou a importância da representatividade para os mais jovens. Segundo ele, atores que estão começando já o procuraram para falar sobre o impacto de sua decisão, reforçando a importância de viver a própria identidade sem medo.

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