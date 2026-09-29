CURIOSIDADE

Igreja viking: esqueleto de 900 anos escondido em ruínas de pedra resolve mistério que intrigava arqueólogos na Groenlândia

Ruínas de pedra na Groenlândia: escavação perto de Brattahlíð encontra esqueleto que confirma a existência de uma antiga igreja viking

J

Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:39

Ruínas de pedra na Groenlândia: escavação perto de Brattahlíð encontra esqueleto que confirma a existência de uma antiga igreja viking Crédito: Foto: gerada por inteligência artificial

Um esqueleto de 900 anos encontrado em Qinngua, no sul da Groenlândia, confirmou que um antigo conjunto de pedras da região era, na verdade, uma igreja nórdica medieval. A descoberta foi feita por arqueólogos durante uma escavação realizada em agosto deste ano, perto do assentamento histórico de Brattahlíð, associado a Erik, o Vermelho.

As ruínas já chamavam atenção havia tempos, mas faltava uma prova definitiva de sua função religiosa. O achado do esqueleto resolveu esse enigma.

Local de descanso final do Rei Harald 1 de 9

Por que as ruínas intrigavam os arqueólogos?

A construção de pedra é cercada por uma muralha retangular, um formato que já sugeria o uso como igreja e cemitério. Ainda assim, pesquisas anteriores, feitas nos anos 2000, não haviam encontrado sepulturas no local.

Sem um cemitério confirmado, os arqueólogos não podiam afirmar com segurança que se tratava de uma igreja.

As ruínas já chamavam atenção havia tempos, mas faltava uma prova definitiva de sua função religiosa Crédito: Foto: Reprodução/Museu Nacional da Dinamarca

Como os pesquisadores confirmaram que era uma igreja?

A escavação de agosto encontrou um esqueleto enterrado com a cabeça voltada para o leste, orientação tradicional em sepultamentos cristãos. Esse detalhe confirmou a existência do antigo cemitério.

Combinado com o formato da construção, o achado reforçou a identificação: as ruínas pertenciam a uma igreja. O tamanho da estrutura e a quantidade de pedras trabalhadas apontam para um período entre 1100 e 1300, embora a análise dos vestígios ainda esteja em andamento.

Esse detalhe confirmou a existência do antigo cemitério Crédito: Foto: gerada por inteligência artificial

O que essa igreja revela sobre os vikings na Groenlândia?

A descoberta indica que havia uma comunidade cristã organizada na região. A nova igreja fica próxima de duas ou três antigas fazendas, o que sugere a existência de um pequeno povoado ao redor do templo.

Para os pesquisadores, o achado também ajuda a entender as relações sociais e de poder entre os grupos nórdicos que ocuparam o sul da Groenlândia após a chegada dos primeiros colonos, por volta do ano 980.

A hipótese mais intrigante, porém, ainda não foi confirmada. Registros medievais mencionam uma igreja chamada "Kirkja undir Sólarfjöllum", algo como "Igreja sob as Montanhas do Sol", um templo que nunca havia sido localizado.

A paisagem de Qinngua, cercada por montanhas, combina com essa descrição antiga. Os pesquisadores seguem cautelosos e ainda não afirmam que se trata do mesmo local, mas a coincidência abre uma nova frente de investigação.