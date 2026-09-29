Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Igreja viking: esqueleto de 900 anos escondido em ruínas de pedra resolve mistério que intrigava arqueólogos na Groenlândia

Ruínas de pedra na Groenlândia: escavação perto de Brattahlíð encontra esqueleto que confirma a existência de uma antiga igreja viking

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:39

Ruínas de pedra na Groenlândia: escavação perto de Brattahlíð encontra esqueleto que confirma a existência de uma antiga igreja viking Crédito: Foto: gerada por inteligência artificial

Um esqueleto de 900 anos encontrado em Qinngua, no sul da Groenlândia, confirmou que um antigo conjunto de pedras da região era, na verdade, uma igreja nórdica medieval. A descoberta foi feita por arqueólogos durante uma escavação realizada em agosto deste ano, perto do assentamento histórico de Brattahlíð, associado a Erik, o Vermelho.

As ruínas já chamavam atenção havia tempos, mas faltava uma prova definitiva de sua função religiosa. O achado do esqueleto resolveu esse enigma.

Local de descanso final do Rei Harald

Todos os membros da Casa Real estão sepultados no Mausoléu Real do Castelo de Akershus por Divulgação/Corte Real da Noruega
O mausoléu é o local de descanso final do Rei Harald V, do Rei Olav V e da Princesa Herdeira Märtha, do Rei Haakon VII e da Rainha Maud; família real costuma visitar o mausoléu em datas comemorativas por Divulgação/Corte Real da Noruega
Sarcófago do Rei Harald por Divulgação/Corte Real da Noruega
Brasão real foi fundido em bronze e reproduzido aos pés do sarcófago; já a coroa real norueguesa, a espada real, o cetro real e a maçã real são reproduzidos em bronze na tampa do sarcófago por Divulgação/Corte Real da Noruega
Cada letra do texto no sarcófago é esculpida em latão, banhada a ouro e parcialmente submersa na superfície por Divulgação/Corte Real da Noruega
A fonte utilizada é a Futura, criada por Paul Renner na década de 1920 por Divulgação/Corte Real da Noruega
Uma pedra (peridoto) adorna a coroa no brasão real do sarcófago por Divulgação/Corte Real da Noruega
Peridoto é a variedade de qualidade gemológica da olivina; ou seja, quando a olivina apresenta características adequadas para ser lapidada como pedra preciosa por Divulgação/Corte Real da Noruega
Rocha olivina possui tons esverdeados e veios finos, e recebe seu nome devido à sua cor verde-oliva por Divulgação/Corte Real da Noruega
1 de 9
Todos os membros da Casa Real estão sepultados no Mausoléu Real do Castelo de Akershus por Divulgação/Corte Real da Noruega

Por que as ruínas intrigavam os arqueólogos?

A construção de pedra é cercada por uma muralha retangular, um formato que já sugeria o uso como igreja e cemitério. Ainda assim, pesquisas anteriores, feitas nos anos 2000, não haviam encontrado sepulturas no local.

Sem um cemitério confirmado, os arqueólogos não podiam afirmar com segurança que se tratava de uma igreja.

As ruínas já chamavam atenção havia tempos, mas faltava uma prova definitiva de sua função religiosa Crédito: Foto: Reprodução/Museu Nacional da Dinamarca

Como os pesquisadores confirmaram que era uma igreja?

A escavação de agosto encontrou um esqueleto enterrado com a cabeça voltada para o leste, orientação tradicional em sepultamentos cristãos. Esse detalhe confirmou a existência do antigo cemitério.

Combinado com o formato da construção, o achado reforçou a identificação: as ruínas pertenciam a uma igreja. O tamanho da estrutura e a quantidade de pedras trabalhadas apontam para um período entre 1100 e 1300, embora a análise dos vestígios ainda esteja em andamento.

Esse detalhe confirmou a existência do antigo cemitério Crédito: Foto: gerada por inteligência artificial

O que essa igreja revela sobre os vikings na Groenlândia?

A descoberta indica que havia uma comunidade cristã organizada na região. A nova igreja fica próxima de duas ou três antigas fazendas, o que sugere a existência de um pequeno povoado ao redor do templo.

Para os pesquisadores, o achado também ajuda a entender as relações sociais e de poder entre os grupos nórdicos que ocuparam o sul da Groenlândia após a chegada dos primeiros colonos, por volta do ano 980.

A hipótese mais intrigante, porém, ainda não foi confirmada. Registros medievais mencionam uma igreja chamada "Kirkja undir Sólarfjöllum", algo como "Igreja sob as Montanhas do Sol", um templo que nunca havia sido localizado.

A paisagem de Qinngua, cercada por montanhas, combina com essa descrição antiga. Os pesquisadores seguem cautelosos e ainda não afirmam que se trata do mesmo local, mas a coincidência abre uma nova frente de investigação.

Se a hipótese se confirmar, o achado pode servir de referência para localizar outras construções nórdicas citadas em documentos medievais e ainda não encontradas na Groenlândia, ampliando o mapa conhecido da presença viking na ilha antes do desaparecimento desses assentamentos, séculos depois de fundados.

Tags:

Histórias Curiosas

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Ator de 'Rambo', Sylvester Stallone revela arrependimento após 29 anos de casamento

Ator de 'Rambo', Sylvester Stallone revela arrependimento após 29 anos de casamento
Imagem - Idosa de 87 anos despejada de apartamento após aluguel ficar mais caro que aposentadoria aceita oferta e vai voltar ao imóvel após onda de protestos

Idosa de 87 anos despejada de apartamento após aluguel ficar mais caro que aposentadoria aceita oferta e vai voltar ao imóvel após onda de protestos