FRUTAS EXÓTICAS

Iguaria quase desconhecida: fruta-cobra parece pele de réptil, esconde polpa branca e surpreende pelo sabor que agrada crianças

Casca marrom formada por pequenas escamas fez o salak ganhar o apelido de “fruta-cobra” em diferentes partes do mundo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 22:22

Nativa da Indonésia, fruta tropical cresce em uma palmeira espinhosa e pode misturar sabores doces e ácidos Crédito: Ilustração Jornal Correio

À primeira vista, é fácil entender de onde veio o apelido. O salak tem a superfície completamente coberta por escamas marrons e brilhantes, formando um desenho tão reptiliano que ficou conhecido internacionalmente como snake fruit, ou fruta-cobra.

Por trás da aparência incomum, porém, está uma fruta tropical consumida há gerações na Indonésia. Seu nome científico é Salacca zalacca, espécie de palmeira cuja distribuição nativa compreende áreas do sul de Sumatra ao sudoeste da ilha de Java.

Frutas exóticas pelo mundo 1 de 12

Surpresa por dentro

Ao retirar a casca, o contraste é imediato. Em vez do marrom escuro do exterior, o salak revela uma polpa clara e firme, dividida em gomos que lembram grandes dentes de alho. Cada parte pode esconder uma semente grande e dura, que não é consumida.

O sabor também é exótico, como sua aparência. Dependendo da variedade e do estágio de maturação, ele pode combinar doce e ácido com uma leve adstringência. A textura já foi comparada à de uma maçã, embora algumas variedades sejam mais secas.

Nem todo salak é igual

A Indonésia cultiva diferentes tipos da fruta, com características próprias de aroma, textura e sabor. Entre os mais conhecidos está o salak pondoh, associado principalmente à região de Yogyakarta, onde se tornou uma importante cultura agrícola e produto de exportação.

Outra variedade conhecida é o salak de Bali. Enquanto o pondoh costuma ter uma textura mais seca e quebradiça, exemplares encontrados em Bali são descritos como mais úmidos e crocantes.

A maturação também interfere diretamente no sabor. O salak é rico em taninos e, quando colhido ou consumido antes de amadurecer, pode deixar uma forte sensação de adstringência na boca.

Cachos de salak crescem próximos à base de uma palmeira protegida por numerosos espinhos Crédito: A.Baihaqi / Wikimedia Commons

Cresce em palmeiras

Apesar do tamanho discreto da fruta, sua planta chama atenção. O salak pertence à família das palmeiras e cresce em regiões tropicais úmidas. A estrutura apresenta folhas longas e pecíolos cobertos de espinhos, enquanto os frutos aparecem agrupados em cachos próximos ao solo.

O cultivo se espalhou por diferentes regiões da Indonésia, com centros produtores em locais como Sleman, Magelang, Karangasem e Padang Sidempuan. O país também comercializa o salak no exterior e mantém protocolos específicos para exportação da fruta.

Vai além da fruta

A forma mais simples de conhecer o salak é retirar sua casca e comer a polpa fresca. Nos países onde é cultivado, porém, ele também pode aparecer em sucos, frutas desidratadas, conservas, xaropes e preparações fermentadas, ampliando bastante suas possibilidades culinárias.