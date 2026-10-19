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Iguaria quase desconhecida: fruta-cobra parece pele de réptil, esconde polpa branca e surpreende pelo sabor que agrada crianças

Casca marrom formada por pequenas escamas fez o salak ganhar o apelido de “fruta-cobra” em diferentes partes do mundo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 22:22

Nativa da Indonésia, fruta tropical cresce em uma palmeira espinhosa e pode misturar sabores doces e ácidos
Nativa da Indonésia, fruta tropical cresce em uma palmeira espinhosa e pode misturar sabores doces e ácidos Crédito: Ilustração Jornal Correio

À primeira vista, é fácil entender de onde veio o apelido. O salak tem a superfície completamente coberta por escamas marrons e brilhantes, formando um desenho tão reptiliano que ficou conhecido internacionalmente como snake fruit, ou fruta-cobra.

Por trás da aparência incomum, porém, está uma fruta tropical consumida há gerações na Indonésia. Seu nome científico é Salacca zalacca, espécie de palmeira cuja distribuição nativa compreende áreas do sul de Sumatra ao sudoeste da ilha de Java.

Frutas exóticas pelo mundo

Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons
Originário do Sudeste Asiático, o rambutan tem polpa doce e levemente ácida; seu nome vem do malaio rambut, que significa “cabelo”, em referência aos filamentos da casca por Challiyan / Wikimedia Commons
Cultivada há séculos em países asiáticos como China, Japão e Índia, a mão-de-buda recebeu esse nome pelos segmentos semelhantes a dedos e chama atenção pelo aroma intenso da casca por Wonderferret / Wikimedia Commons
Nativo de regiões tropicais da Ásia, o gac fica laranja-avermelhado quando amadurece e é especialmente popular no Vietnã, onde colore de vermelho o tradicional arroz xôi gấc por 葉子 / Wikimedia Commons
Originário da África, o kiwano possui casca alaranjada repleta de pontas e polpa verde gelatinosa, cujo sabor pode lembrar pepino, kiwi ou até banana conforme a maturação por Anagoria / Wikimedia Commons
Nativa do sul do México e de partes da América Central, a pitaya ganhou em inglês o nome “fruta-do-dragão” pela casca coberta por estruturas que lembram escamas por Rodrigo.Argenton / Wikimedia Commons
Nativa do Brasil e especialmente associada à Mata Atlântica, a jabuticaba chama atenção porque seus frutos roxos nascem diretamente no tronco e nos galhos da árvore por Bruno Karklis / Wikimedia Commons
Nativa de ilhas e regiões costeiras do Pacífico e da Oceania, a hala forma uma estrutura que lembra uma grande pinha e pode ser desmontada em dezenas de segmentos individuais por AntanO / Wikimedia Commons
Nativa do México e da Guatemala, a monstera-deliciosa produz um fruto alongado coberto por placas verdes que, quando maduro, revela polpa de sabor tropical intenso por Sheba_Also / Wikimedia Commons
Originário da África Ocidental e transformado em fruta nacional da Jamaica, o ackee se abre naturalmente ao amadurecer e revela sementes pretas brilhantes cercadas por arilos claros comestíveis por Ralf Steinberger / Wikimedia Commons
Nativo das ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, o salak ganhou o apelido de fruta-cobra pela casca escamosa e tem sabor que mistura notas doces e ácidas por A. Prasetya Naharudin / Wikimedia Commons
Nativo de Sumatra e Bornéu, o durian tem casca coberta por grandes espinhos e cheiro extremamente marcante; seu nome deriva do malaio duri, que significa “espinho” por Kembangraps / Wikimedia Commons
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Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons

Surpresa por dentro

Ao retirar a casca, o contraste é imediato. Em vez do marrom escuro do exterior, o salak revela uma polpa clara e firme, dividida em gomos que lembram grandes dentes de alho. Cada parte pode esconder uma semente grande e dura, que não é consumida.

O sabor também é exótico, como sua aparência. Dependendo da variedade e do estágio de maturação, ele pode combinar doce e ácido com uma leve adstringência. A textura já foi comparada à de uma maçã, embora algumas variedades sejam mais secas.

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Nem todo salak é igual

A Indonésia cultiva diferentes tipos da fruta, com características próprias de aroma, textura e sabor. Entre os mais conhecidos está o salak pondoh, associado principalmente à região de Yogyakarta, onde se tornou uma importante cultura agrícola e produto de exportação.

Outra variedade conhecida é o salak de Bali. Enquanto o pondoh costuma ter uma textura mais seca e quebradiça, exemplares encontrados em Bali são descritos como mais úmidos e crocantes.

A maturação também interfere diretamente no sabor. O salak é rico em taninos e, quando colhido ou consumido antes de amadurecer, pode deixar uma forte sensação de adstringência na boca.

Cachos de salak crescem próximos à base de uma palmeira protegida por numerosos espinhos
Cachos de salak crescem próximos à base de uma palmeira protegida por numerosos espinhos Crédito: A.Baihaqi / Wikimedia Commons

Cresce em palmeiras

Apesar do tamanho discreto da fruta, sua planta chama atenção. O salak pertence à família das palmeiras e cresce em regiões tropicais úmidas. A estrutura apresenta folhas longas e pecíolos cobertos de espinhos, enquanto os frutos aparecem agrupados em cachos próximos ao solo.

O cultivo se espalhou por diferentes regiões da Indonésia, com centros produtores em locais como Sleman, Magelang, Karangasem e Padang Sidempuan. O país também comercializa o salak no exterior e mantém protocolos específicos para exportação da fruta.

Vai além da fruta

A forma mais simples de conhecer o salak é retirar sua casca e comer a polpa fresca. Nos países onde é cultivado, porém, ele também pode aparecer em sucos, frutas desidratadas, conservas, xaropes e preparações fermentadas, ampliando bastante suas possibilidades culinárias.

Apesar de ainda ser pouco familiar para boa parte dos brasileiros, basta observar um salak para entender por que ele ganhou fama internacional.

Tags:

Alimentos Comida Indonésia Fruta Frutas Alimentação Saudável Frutas Exóticas Fruta Tropical

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