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Ilha desaparece após anos de erosão, e hoje apenas uma escultura marca o ponto onde o mar avançou e famílias tiveram sua história perdida para sempre

O antigo território desapareceu após anos de erosão e avanço do mar; agora, uma escultura mantém a história do local visível.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:11

No mesmo ponto onde existia a ilha de Kale, o artista Jason deCaires Taylor instalou a escultura Solomon Siren.
No mesmo ponto onde existia a ilha de Kale, o artista Jason deCaires Taylor instalou a escultura Solomon Siren. Crédito: (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)

Uma ilha de 48,8 mil metros quadrados, que fazia parte das Ilhas Salomão, deixou de existir depois de anos de erosão e avanço das águas. No lugar onde antes havia areia, manguezais e vegetação, o oceano passou a ocupar toda a área.

Doze anos depois do desaparecimento, o mesmo ponto ganhou uma nova marca. Em 2026, o artista britânico Jason deCaires Taylor instalou a Solomon Siren, uma escultura em tamanho próximo ao real que fica parcialmente exposta ou coberta conforme a maré.

ILHA SUBMERSA

A cada subida e descida da maré, a Solomon Siren reaparece ou desaparece parcialmente, mantendo visível a história de uma ilha que não existe mais. por (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)
Onde antes havia terra firme, areia e árvores, hoje o oceano ocupa o espaço que um dia foi a ilha de Kale. por (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)
Kale chegou a ter casas, plantações, manguezais e vegetação. Hoje, o antigo território está completamente coberto pelo oceano. por (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)
Inspirada em Gladys Habu Bartlett, a figura representa a ligação de uma família com o território que desapareceu sob as águas. por (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)
As marcações de 2006, 2016, 2026, 2036 e 2046 registram diferentes momentos da transformação provocada pelo avanço das águas. por (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)
A erosão e o avanço das águas transformaram a paisagem de Kale ao longo dos anos, até que a ilha deixasse de existir. por (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)
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A cada subida e descida da maré, a Solomon Siren reaparece ou desaparece parcialmente, mantendo visível a história de uma ilha que não existe mais. por (Foto: Jason deCaires Taylor/Divulgação)

A ilha que desapareceu

Kale era uma pequena ilha usada por famílias locais, que mantinham casas e plantações no território. O local também servia de habitat para aves e tartarugas.

A transformação aconteceu aos poucos. Registros de imagens aéreas e satélite mostraram a redução progressiva da superfície, com a ação das ondas, a movimentação de areia, a perda de vegetação e a elevação do nível do mar entre os fatores envolvidos.

Anos depois, Gladys passou a registrar fotograficamente as mudanças. Quando retornou em dezembro de 2014, o cenário era outro. O barco já conseguia passar por uma área que antes era terra firme, enquanto apenas um tronco seco permanecia acima da água.

Uma escultura no mesmo ponto

A escolha do local para a Solomon Siren não aconteceu por acaso. A obra foi instalada na zona entre-marés onde Kale existia, fazendo com que o próprio movimento do oceano participe da representação.

A figura foi inspirada em Gladys e aparece apoiada em uma árvore metálica. A estrutura remete à vegetação que existia na antiga ilha e à relação das comunidades locais com aquele espaço.

Durante a maré baixa, uma parte maior da escultura fica visível. Quando a água sobe, trechos da obra desaparecem. Assim, a aparência do monumento muda ao longo do dia.

Datas registram a transformação

A escultura também recebeu marcações com diferentes anos. Elas registram momentos relacionados à transformação de Kale e projetam a situação para o futuro.

As inscrições incluem 2006, 2016 e 2026, além de referências a 2036 e 2046. A própria obra usa essas datas para representar a evolução do nível da água e lembrar que o desaparecimento da ilha faz parte de uma transformação que continua.

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Kale não foi o único território afetado. Uma análise de fotografias aéreas e imagens de satélite de 33 ilhas das Ilhas Salomão identificou cinco ilhas com vegetação que desapareceram completamente e outras seis que sofreram forte redução de suas áreas.

A Solomon Siren, portanto, ocupa um espaço que já foi uma ilha, mas também funciona como registro de uma história familiar. Para quem conheceu Kale quando havia areia, árvores e casas no local, a paisagem mudou completamente.

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