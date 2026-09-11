TURISMO

Ilha paradisíaca de Salvador tem praias de água morna e ganha novo píer e centro gastronômico após obra de R$ 12 milhões

Revitalização em Paramana melhora o desembarque de passageiros e leva restaurantes, quiosques e lojas para perto da praia



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:06

Montagem reúne uma das praias da Ilha dos Frades e o novo centro gastronômico instalado à beira-mar em Paramana. Crédito: (Fotos: Reprodução/Monique Renne e Igor Santos)

A Ilha dos Frades surge aos poucos para quem atravessa a Baía de Todos-os-Santos. Primeiro aparecem as áreas cobertas pela vegetação. Depois, o contorno das praias e as pequenas embarcações ancoradas perto da costa. Em Paramana, principal povoado da ilha, o desembarque agora termina em um cenário renovado.

O antigo píer, desgastado pelo tempo e pelo movimento diário, deu lugar a um terminal hidroviário com área de espera, bilheteria, catracas, banheiros e recursos de acessibilidade. A obra reorganizou um espaço essencial para moradores, trabalhadores e visitantes, já que a Ilha dos Frades não possui ligação terrestre com Salvador.

A revitalização avançou para além do terminal e chegou à orla. Ruas receberam pavimentação, escadarias foram recuperadas e sistemas de drenagem passaram por melhorias. Ao lado do novo píer, um centro gastronômico também abriu espaço para restaurantes, quiosques e lojas.

Ilha dos Frades 1 de 5

Uma nova chegada

Todo deslocamento até a Ilha dos Frades depende do mar. Barcos, lanchas, escunas e catamarãs transportam moradores, trabalhadores, alimentos, mercadorias e turistas. Por isso, as condições do píer interferem diretamente na rotina de Paramana.

Com a substituição da estrutura anterior, o desembarque ganhou mais organização e conforto. Os passageiros agora podem esperar em uma área apropriada e utilizar instalações que não existiam no antigo terminal. Os recursos de acessibilidade também facilitaram a circulação de idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A Prefeitura de Salvador executou o projeto em parceria com a Fundação Baía Viva. As intervenções receberam investimento de aproximadamente R$ 12 milhões e incluíram ainda obras em ruas, escadarias, drenagem e uma quadra poliesportiva.

Sabores diante do mar

Logo depois de deixar o terminal, o visitante encontra o novo centro gastronômico. O espaço reúne seis restaurantes, nove quiosques e seis lojas, formando um conjunto de 21 estabelecimentos comerciais perto da orla.

Os cardápios preservam sabores conhecidos da Bahia, com acarajé e moqueca, mas também oferecem açaí, hambúrgueres e refeições rápidas. A nova estrutura permite que o visitante permaneça mais tempo em Paramana sem precisar buscar outros pontos da ilha para comer.

A mudança também beneficia os comerciantes locais, cuja renda acompanha o movimento das embarcações. Em vez de ocupar estruturas improvisadas ou locais afastados, eles passam a trabalhar em uma área organizada junto à principal entrada do povoado.

Caminhos até a ilha

Quem parte de Salvador pode embarcar em escunas ou catamarãs no Terminal Turístico Náutico da Bahia, perto do Mercado Modelo. A travessia dura aproximadamente uma hora e meia e percorre parte da Baía de Todos-os-Santos antes de chegar à ilha.

Outra alternativa começa em Madre de Deus, município localizado a cerca de 60 quilômetros da capital. No terminal hidroviário da cidade, pequenas lanchas levam os passageiros até Paramana ou Ponta de Nossa Senhora em um percurso de aproximadamente 10 a 20 minutos.

Ao desembarcar, o visitante pode encontrar a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental. Como o valor está sujeito a mudanças, a recomendação é confirmá-lo antes da viagem. O guia da Ilha dos Frades reúne mais informações sobre os trajetos e as opções de passeio.

Praias e mirantes

Depois da chegada, os caminhos se dividem entre praias, povoados e construções históricas. Paramana preserva uma rotina mais próxima da vida dos moradores, enquanto Ponta de Nossa Senhora concentra restaurantes e parte da infraestrutura turística.

As águas mornas e geralmente tranquilas favorecem o banho e os passeios de barco. Na Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, uma escadaria leva à igreja de mesmo nome, erguida no alto do morro. Do mirante, o visitante observa o mar, as embarcações e parte do contorno da ilha.

A praia possui a certificação internacional Bandeira Azul, concedida a destinos que atendem a critérios relacionados à qualidade da água, segurança, serviços e gestão ambiental. A Fundação Baía Viva participa de ações de conservação e desenvolvimento sustentável na região.