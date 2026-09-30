Illy e Moreno Veloso apresentam ‘No Mar da Bahia’ com repertório de grandes compositores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:37
A relação da Bahia com o mar ganha um novo olhar no palco da CAIXA Cultural Salvador. Nos dias 2, 3 e 4 de outubro, Illy e Moreno Veloso se encontram para apresentar o espetáculo ‘No Mar da Bahia’, com um repertório formado por canções de compositores baianos que têm o mar como inspiração.
Com direção artística de J. Velloso, o show reúne interpretações de músicas de nomes como Gilberto Gil, Gerônimo Santana, Roque Ferreira, Jorge Portugal, Roberto Mendes e Dorival Caymmi. A dupla será acompanhada por Paulo Mutti, na guitarra e violão, e Ícaro Sá, na percussão.
O projeto também marca o reencontro artístico entre Illy e Moreno. O músico foi um dos responsáveis pela produção do primeiro disco da cantora, ‘Voo Longe’, lançado em 2018.
Nascida e criada na Cidade Baixa, em Salvador, Illy construiu uma trajetória marcada pela mistura de MPB, pop e referências da música baiana. Ao longo da carreira, lançou projetos como ‘Te Adorando pelo Avesso’, dedicado a Elis Regina, e ‘O que me Cabe’, além de trabalhos mais recentes como ‘Samba Djanira’.
Já Moreno Veloso, filho de Caetano Veloso, iniciou sua relação com a música ainda na infância e acumula trabalhos como cantor, compositor, instrumentista e produtor. Entre seus projetos estão o álbum ‘Coisa Boa’ e parcerias com artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil.
As apresentações acontecem na sexta-feira (2) e no sábado (3), às 20h, e no domingo (4), às 19h. No sábado, haverá ainda um bate-papo com os artistas após a sessão.
Serviço
‘No Mar da Bahia’ - Illy e Moreno Veloso
CAIXA Cultural Salvador - Unidade Carlos Gomes
2 a 4 de outubro de 2026
Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h
R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada e clientes CAIXA)
Vendas pela Sympla
Classificação livre
Estacionamento gratuito ao lado da CAIXA Cultural Salvador