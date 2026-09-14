Veja vídeo da casa incendiada de Erik Marmo, ator brasileiro

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Felipe Sena
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:17
A casa do ator Erik Marmo em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), onde o ator mora com a esposa e os filhos, foi destruída por um incêndio.
Erik falou sobre o incêndio nas redes sociais neste domingo (13). “A vida nos atira circunstâncias que não podemos controlar. Mas podemos escolher como enfrentar essas situações”, escreveu o ator.
O ator Erik Marmo
O artista ainda agradeceu as equipes e instituições que participaram do atendimento a ocorrência, entres elas os bombeiros de Beverly Hills e Los Angeles, a polícia de Beverly Hills, o distrito escolar e Cruz Vermelha. “Rodeado de pessoas incríveis, tudo fica mais leve em momentos difíceis”, afirmou.
Amigos criaram uma campanha para ajudar a família a se reorganizar e conseguir uma nova moradia.
A vaquinha visa arrecadar US$ 75 mil, o equivalente a cerca de R$ 387 mil. Até a manhã desta segunda-feira (14), a campanha havia reunido aproximadamente US$ 33 mil (R$ 170 mil).
Na publicação, Erik agradeceu as pessoas responsáveis pela arrecadação e afirmou que o dinheiro será importante para que possam reconstruir a vida em um novo local.
O ator ainda agradeceu as pessoas que ajudaram a família com abrigo, transporte de pertences, dinheiro e mensagens de apoio.
No fim da publicação, Erik contou que a música que aparece junto às imagens era a que estava tocando quando ele deixou o apartamento. Segundo ele, a canção traz um trecho que diz que, a partir daquele momento, “todos os dias serão os dias mais importantes”.
Erik Marmo ficou conhecido no Brasil por trabalhos na televisão e hoje vive nos Estados Unidos com a família.