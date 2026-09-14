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Veja vídeo da casa incendiada de Erik Marmo, ator brasileiro

Artista usou as redes sociais para agradecer apoio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:17

Família abriu vaquinha virtual para ajudar ator
Família abriu vaquinha virtual para ajudar ator Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A casa do ator Erik Marmo em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), onde o ator mora com a esposa e os filhos, foi destruída por um incêndio.

Erik falou sobre o incêndio nas redes sociais neste domingo (13). “A vida nos atira circunstâncias que não podemos controlar. Mas podemos escolher como enfrentar essas situações”, escreveu o ator.

O ator Erik Marmo

O ator Erik Marmo por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
O ator Erik Marmo por Reprodução/Instagram
O ator Erik Marmo com a esposa e os dois filhos por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
O ator Erik Marmo com o filho por Reprodução/Instagram
O ator Erik Marmo com a esposa e os dois filhos por Reprodução/Instagram
O ator Erik Marmo com o filho por Reprodução/Instagram
O ator Erik Marmo com o filho por Reprodução/Instagram
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O ator Erik Marmo por Reprodução/Instagram

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O artista ainda agradeceu as equipes e instituições que participaram do atendimento a ocorrência, entres elas os bombeiros de Beverly Hills e Los Angeles, a polícia de Beverly Hills, o distrito escolar e Cruz Vermelha. “Rodeado de pessoas incríveis, tudo fica mais leve em momentos difíceis”, afirmou.

Amigos criaram uma campanha para ajudar a família a se reorganizar e conseguir uma nova moradia.

A vaquinha visa arrecadar US$ 75 mil, o equivalente a cerca de R$ 387 mil. Até a manhã desta segunda-feira (14), a campanha havia reunido aproximadamente US$ 33 mil (R$ 170 mil).

Na publicação, Erik agradeceu as pessoas responsáveis pela arrecadação e afirmou que o dinheiro será importante para que possam reconstruir a vida em um novo local.

O ator ainda agradeceu as pessoas que ajudaram a família com abrigo, transporte de pertences, dinheiro e mensagens de apoio.

No fim da publicação, Erik contou que a música que aparece junto às imagens era a que estava tocando quando ele deixou o apartamento. Segundo ele, a canção traz um trecho que diz que, a partir daquele momento, “todos os dias serão os dias mais importantes”.

Erik Marmo ficou conhecido no Brasil por trabalhos na televisão e hoje vive nos Estados Unidos com a família.

Tags:

Incêndio Erik Marmo

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