ENTENDA

Indi Lunar revela nome do filho com Fred Bruno, mas publicação causa confusão entre seguidores

Influenciadora compartilhou fotos inéditas do parto e escreveu o nome do bebê na legenda

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:25

Com Fred Bruno, Indi Lunar divulga registros do parto do filho Crédito: Reprodução/Instagram

Indi Lunar revelou nesta terça-feira (24) o nome do filho com o apresentador Fred Bruno. Ao compartilhar fotos inéditas do parto e dos primeiros momentos com o bebê, a influenciadora escreveu "Que lindo ter você nesse mundão, Frederico!". A escolha, no entanto, provocou uma discussão entre os seguidores, que ficaram confusos sobre o nome da criança e a relação com o apelido do pai.

Nos comentários da publicação, alguns internautas entenderam que Frederico era o nome escolhido para o menino, enquanto outros questionaram se a palavra fazia referência ao próprio Fred Bruno. A dúvida ganhou força porque o nome do apresentador, conhecido pelo apelido Fred, é apenas Bruno. No entanto, ele passou a ser chamado de "Fred" por conta da semelhança com o ex-jogador Fred, um dos maiores ídolos do Fluminense.

Com Fred Bruno, Indi Lunar divulga registros do parto do filho 1 de 15

"Óia, o Fred teve um Fred!", brincou uma seguidora. Outra pessoa respondeu que acreditava que Frederico fosse mesmo o nome do bebê, lembrando que o casal já havia feito uma publicação sobre o assunto durante a gravidez.

A conversa continuou com internautas tentando esclarecer a situação. "Mas lá eles não revelaram, ficou em aberto... Tá todo mundo curioso pra saber o nome do baby. E o nome do Fred é Bruno, não é Frederico", comentou uma seguidora. Outra destacou que a legenda de Indi parecia confirmar a escolha: "'Que lindo ter você nesse mundão', claramente foi para o filho que chama Frederico".

Também houve quem defendesse que o nome do bebê era, de fato, uma homenagem ao apelido do pai. "O nome do pai é Bruno, o apelido é Fred e não Frederico, seguindo a lógica, o nome da criança é...", escreveu uma internauta.

Indi Lunar mostra registros do nascimento

Além de revelar o nome, Indi compartilhou uma sequência de imagens feitas na maternidade. Nos registros, ela aparece com o recém-nascido no colo, ao lado de Fred, e mostra detalhes dos primeiros momentos do menino, como suas mãos e seus pés.

Fred Bruno anuncia nascimento do filho com Indi Lunar 1 de 5

O bebê nasceu na sexta-feira (20), em São Paulo. Dois dias depois, Fred anunciou a chegada do segundo filho nas redes sociais e contou que a companheira e a criança estavam bem.

"Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci para isso", escreveu o apresentador. Ele também revelou o horário do nascimento, às 22h33, e disse que os dois estavam recebendo carinho, inclusive do irmão mais velho do bebê.