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Indireta? Marina Sena troca trecho de música após término com Juliano Floss e dispara: ‘O gato é meu’

Cantora surpreendeu o público durante show em Recife ao alterar um dos versos de “Ouro de Tolo”; mudança repercutiu entre os fãs

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:17

Juliano Floss anunciou o fim do relacionamento com Marina Sena Crédito: Reprodução

Marina Sena surpreendeu o público durante um show em Recife, na sexta-feira (28), ao fazer uma pequena mudança na letra de “Ouro de Tolo”. Recém-separada de Juliano Floss, a cantora trocou uma referência a cachorro por gato e arrancou gritos da plateia.

Na versão original, a música traz o verso “o cachorro é meu”. No palco, Marina decidiu cantar “o gato é meu”, sendo ovacionada pelo público.

A alteração chamou atenção justamente pelo momento vivido pela artista. Marina e Juliano anunciaram o fim do relacionamento há cerca de duas semanas. Durante o namoro, o influenciador chegou a morar com a cantora em São Paulo e também tinha proximidade com os gatos dela.

Marina Sena e Juliano Floss 1 de 12

Apesar da repercussão nas redes sociais e das interpretações de que a mudança poderia ser uma indireta para o ex, Marina não afirmou que o trecho tenha sido alterado com essa intenção.

"OS GATOS SÃO MEUS" ?️?️ pic.twitter.com/bBZVAcFGEQ — Portal Marina Sena (@portalsena) August 29, 2026

Juliano Floss foi quem comunicou o fim do relacionamento nas redes sociais. Na ocasião, o ex-BBB afirmou que decidiu compartilhar a notícia em respeito à história vivida pelos dois e agradeceu o carinho recebido dos fãs.

Dias depois, ele voltou a falar sobre a separação e manteve os elogios à cantora. Juliano disse que continua admirando Marina como artista e como pessoa e afirmou que relacionamentos começam e terminam.