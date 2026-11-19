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Indireta? Neymar dança 'Alô, Virginia' em campo após rumores de beijo com influenciadora

Jogador do Santos entrou na brincadeira durante aquecimento, dias após ser apontado como affair de Virginia Fonseca; os dois negaram

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:37

Neymar dança 'Alô, Virginia' em campo em meio a rumores de affair com Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Neymar viralizou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (18), ao dançar a música "Alô, Virginia", do grupo Turma do Pagode, feita em homenagem à empresária e influenciadora Virginia Fonseca, em pleno campo de futebol. O momento aconteceu durante o aquecimento antes da partida entre Santos e Coritiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Enquanto batia bola com os companheiros de equipe, o jogador deu uma reboladinha justamente no trecho do refrão que diz "alô, Virginia". A cena chamou a atenção dos internautas por acontecer em meio aos rumores de um possível affair entre ele e a influenciadora.

Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais 1 de 5

Os dois foram apontados como protagonistas de uma suposta troca de beijos durante uma festa privada realizada no dia 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Interlagos. Tanto Neymar quanto Virginia negaram as informações.

Vale lembrar que o jogador é casado com a influenciadora Bruna Biancardi, que está grávida de Mariah, terceira filha do casal. Os dois já são pais de Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1. Virginia, por sua vez, está solteira desde o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr.

e o Neymar dançando alô virgínia gente KKKKKKKKK https://t.co/rbv8JHMiZq — Nath (@nathhvp) November 18, 2026

Neymar e Virginia negam affair

A assessoria de Virginia Fonseca divulgou um comunicado após a publicação de uma notícia sobre o suposto envolvimento da influenciadora com Neymar. Segundo a coluna de Fabia Oliveira, os dois teriam trocado beijos durante um evento privativo, que proibia a entrada de celulares.

César Ramos, piloto da Stock Car apontado como affair de Virginia 1 de 11

Os representantes da empresária classificaram as informações como "absolutamente falsas" e repudiaram a publicação. O comunicado também mencionou outros rumores envolvendo a vida amorosa de Virginia, como as especulações sobre um possível envolvimento com Cesar Ramos, piloto de Stock Car, também durante uma festa após o GP de Interlagos, e com Franco Colapinto, argentino que defende a Alpine na Fórmula 1.

"Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal. Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida".

Virginia e Neymar possuem apartamento no imóvel de luxo 1 de 16

"Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação", finalizou a equipe.

Neymar também se manifestou sobre o assunto. Inicialmente, o jogador comentou em uma publicação sobre o caso: "Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido".

Depois, decidiu publicar um esclarecimento nos Stories do Instagram. "Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste viver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz", escreveu.

Na terça-feira (17), Virginia também havia comentado a repercussão dos boatos. A influenciadora afirmou que não pretende responder a todas as informações divulgadas sobre sua vida pessoal e explicou que costuma se pronunciar publicamente quando os assuntos envolvem seus três filhos, do antigo casamento com Zé Felipe.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 36

Nos Stories, ela compartilhou uma imagem com a frase "Estamos há 0 dias sem paz. Nosso recorde é 0 dias" e ironizou a quantidade de especulações. "É tanta mentira que até eu estou começando a acreditar... Imagina se eu viesse aqui desmentir TODAS!!!!! Ficaria até 2028 desmentindo, facilmente", escreveu.

Na sequência, afirmou que não se incomoda com comentários direcionados a ela, mas adota outra postura quando os filhos são mencionados. "Mas ainda bem que vocês que me seguem sabem que eu só me pronuncio quando é sobre meus filhos!!! Quando sou eu, podem me xingar e inventar mentiras até a quinta geração que eu não me importo", acrescentou.

Amigos de longa data

Virginia e Neymar são amigos de longa data e já tiveram uma parceria comercial. No passado, a influenciadora também se envolveu em uma polêmica com Bruna Biancardi.