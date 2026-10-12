Indireta? Poliana Rocha fala de 'desapego' após término de Virginia e Vini Jr.

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:44
A influenciadora Poliana Rocha movimentou as redes sociais na madrugada deste domingo (11) ao publicar uma mensagem sobre superação. A postagem ocorreu poucas horas antes de a equipe de Virginia Fonseca confirmar o fim do namoro com o jogador Vini Jr., levantando suspeitas de uma indireta por parte da mãe de Zé Felipe.
Poliana Rocha fala de 'desapego' após término de Virginia e Vini Jr.
Nos Stories do Instagram, a esposa do cantor Leonardo compartilhou uma reflexão focada em valorização pessoal e fins de ciclo. "Se o outro não te quer mais, deixe ir. Olhe para si e reconheça o seu valor", dizia o texto. A mensagem também sugeria que perder alguém pode ser o início de um reencontro consigo mesmo, sem citar o nome da ex-nora.
A separação de Virginia e do atacante do Real Madrid foi anunciada oficialmente pela assessoria da empresária. A equipe negou atritos e garantiu que a decisão ocorreu de forma amigável durante a recente viagem da influenciadora a Madri. Este é o segundo término na relação dos dois, que haviam reatado em julho.
Filhos de Virginia e Zé Felipe
Após deixar a Europa, Virginia desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, com os três filhos. O que chamou a atenção nas redes sociais foi que Zé Felipe, ex-marido da empresária, também está na cidade norte-americana. Ambos postaram fotos das crianças curtindo a mesma piscina e o mesmo ambiente.
Apesar de não aparecerem juntos nos registros publicados, o cantor chegou a postar uma foto beijando a primogênita, Maria Alice, que usava o mesmo maiô mostrado nas redes da mãe.