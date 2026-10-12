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Indireta? Poliana Rocha fala de 'desapego' após término de Virginia e Vini Jr.

Mãe de Zé Felipe publicou texto horas antes de a assessoria confirmar o fim do namoro da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:44

Poliana Rocha, Virginia Fonseca e Vini Jr.
Poliana Rocha, Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

A influenciadora Poliana Rocha movimentou as redes sociais na madrugada deste domingo (11) ao publicar uma mensagem sobre superação. A postagem ocorreu poucas horas antes de a equipe de Virginia Fonseca confirmar o fim do namoro com o jogador Vini Jr., levantando suspeitas de uma indireta por parte da mãe de Zé Felipe.

Poliana Rocha fala de 'desapego' após término de Virginia e Vini Jr.

Poliana Rocha faz reflexão após término de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução | Instagram
Poliana Rocha com os netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo por Reprodução/ Instagram
Poliana Rocha, Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução
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Poliana Rocha faz reflexão após término de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Nos Stories do Instagram, a esposa do cantor Leonardo compartilhou uma reflexão focada em valorização pessoal e fins de ciclo. "Se o outro não te quer mais, deixe ir. Olhe para si e reconheça o seu valor", dizia o texto. A mensagem também sugeria que perder alguém pode ser o início de um reencontro consigo mesmo, sem citar o nome da ex-nora.

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A separação de Virginia e do atacante do Real Madrid foi anunciada oficialmente pela assessoria da empresária. A equipe negou atritos e garantiu que a decisão ocorreu de forma amigável durante a recente viagem da influenciadora a Madri. Este é o segundo término na relação dos dois, que haviam reatado em julho.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram

Após deixar a Europa, Virginia desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, com os três filhos. O que chamou a atenção nas redes sociais foi que Zé Felipe, ex-marido da empresária, também está na cidade norte-americana. Ambos postaram fotos das crianças curtindo a mesma piscina e o mesmo ambiente.

Apesar de não aparecerem juntos nos registros publicados, o cantor chegou a postar uma foto beijando a primogênita, Maria Alice, que usava o mesmo maiô mostrado nas redes da mãe.

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Tags:

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