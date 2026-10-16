'Infernizou minha vida': Traída no passado, cantora debocha do divórcio de Manu Bahtidão

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:08
A internet não perdoa, e Suanny Batidão também não. Na última quinta-feira (15), a cantora usou o Instagram para mandar uma alfinetada logo após Manu Bahtidão anunciar o fim de seu casamento com Anderson Halliday. O término reacendeu a fofoca de uma das traições mais comentadas do passado.
Suanny Batidão debocha de divórcio de Manu Bahtidão
Sem cerimônia, Suanny publicou uma provocação que rapidamente viralizou entre os fãs. Ela disparou que a cantora "infernizou sua vida" na época. Antes disso, Manu Bahtidão pegou o público de surpresa na madrugada ao confirmar o divórcio. O relacionamento com Anderson durou 11 anos.
Há mais de uma década, Manu foi apontada como o pivô do fim do relacionamento de Suanny com o próprio Anderson. Agora, com a nova separação exposta, o público não perdeu tempo em resgatar a história para lembrar que o tempo cobra a conta.
Durante o tempo em que estiveram juntos, os dois tiveram um filho, o pequeno Théo, hoje com nove anos de idade.