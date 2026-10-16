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'Infernizou minha vida': Traída no passado, cantora debocha do divórcio de Manu Bahtidão

Suanny Batidão usou as redes sociais logo após o anúncio do fim do casamento de 11 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:08

Suanny Batidão, Manu Bahtidão e Anderson Halliday Crédito: Reprodução/Instagram

A internet não perdoa, e Suanny Batidão também não. Na última quinta-feira (15), a cantora usou o Instagram para mandar uma alfinetada logo após Manu Bahtidão anunciar o fim de seu casamento com Anderson Halliday. O término reacendeu a fofoca de uma das traições mais comentadas do passado.

Suanny Batidão debocha de divórcio de Manu Bahtidão

'Infernizou minha vida': Suanny Batidão debocha do divórcio de Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Suanny Batidão, Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
'Infernizou minha vida': Suanny Batidão debocha do divórcio de Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução
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'Infernizou minha vida': Suanny Batidão debocha do divórcio de Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram

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Sem cerimônia, Suanny publicou uma provocação que rapidamente viralizou entre os fãs. Ela disparou que a cantora "infernizou sua vida" na época. Antes disso, Manu Bahtidão pegou o público de surpresa na madrugada ao confirmar o divórcio. O relacionamento com Anderson durou 11 anos.

Há mais de uma década, Manu foi apontada como o pivô do fim do relacionamento de Suanny com o próprio Anderson. Agora, com a nova separação exposta, o público não perdeu tempo em resgatar a história para lembrar que o tempo cobra a conta.

Durante o tempo em que estiveram juntos, os dois tiveram um filho, o pequeno Théo, hoje com nove anos de idade.

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