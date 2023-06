Influencer é condenado a indenizar Caio Castro após polêmica

O influencer digital Paulo Roberto Cardoso de Freitas Junior foi condenado a pagar R$ 12 mil por danos morais ao ator Caio Castro. A ação movida pelo ator ocorreu após publicação do influencer sobre o posicionamento do ator em relação a divisão de contas em encontros amorosos.



Em julho do ano passado, Castro comentou que se incomodava quando a parceira não se oferece para dividir o valor e que fica com "sensação de ter que sustentar, ter que pagar”. Na referida postagem, Paulo Roberto se referiu ao artista como um “moleque”.