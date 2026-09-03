Influenciador baiano relata caso de racismo sofrido pela mãe na própria casa: ‘Acharam que ela era empregada’

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Felipe Sena
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:27
O influenciador baiano Alesson usou as redes sociais para relatar um caso de racismo que sua mãe, Roselane Correia, sofreu dentro da própria casa.
Alesson contou que comprou um quadro para dar de presente para a mãe que foi entregue no momento em que ele estava no banho. Por isso, Roselane precisou receber os dois entregadores, e se ofereceu para desembalar o quadro.
Alesson
No entanto, uma situação desagradável aconteceu no momento que deveria ser apenas um momento de alegria e surpresa. “Ela [Roselane] disse que se ofereceu para desembalar o quadro e eles viraram para ela e disseram: ‘Moça, tome cuidado que esse quadro aé é do dono [da casa] Alesson, porque se quebrar e der algum problemas, vai dar ruim, ele vai ter que dar outro”, relatou Alesson.
“Só que eles não imaginavam que a dona da casa era mainha, a negona. Rapaz, porque eles imaginaram, uma casona dessa, vai minha mãe negona, toda educada para ajudar eles, se oferece, aí eles simplesmente acharam que mainha era a empregada da casa. Chega minha garganta travou na hora, eu de toalha, parecendo que mexeu com um filho meu, e eu falei: ‘bora lá embaixo agora’, minha mãe disse pra deixar pra lá, mas eu não”, continuou Alesson no relato.
O influenciador disse que se dirigiu para a escada e disse “obrigado” para os entregadores e disse que “a dona da casa já tinha recebido o quadro, que ela tinha conferido”. No momento, os entregadores se sentiram envergonhados e pediram “desculpa”. “É algo tão enraizado que as pessoas fazem na naturalidade, mas tem que tomar cuidado, porque a gente não tá acostumado a lidar com pessoas que moram em casas assim tão educadas assim, e que uma pessoa educada assim só poder ser empregadas, mas não, ela pode ser dona da casa”, finalizou Alesson.