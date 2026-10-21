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Influenciador baiano tem Instagram suspenso após criticar político em vídeo; entenda

Conhecido como Ruivo Baiano, criador de conteúdo tinha quase 98 mil seguidores e afirma desconhecer o motivo do bloqueio da conta

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:07

Ruivo Baiano perdeu a conta temporariamente Crédito: Reprodução

O influenciador digital conhecido como Ruivo Baiano teve sua conta no Instagram suspensa após publicar um vídeo com críticas ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O criador de conteúdo, que atua em Salvador, estava próximo de alcançar 98 mil seguidores quando perdeu o acesso ao perfil. Apesar da sequência dos acontecimentos, ainda não há confirmação de que a suspensão tenha sido provocada pela publicação política.

O caso foi relatado pelo próprio influenciador ao Metro1 nesta quarta-feira (21). Segundo ele, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, não esclareceu o motivo específico da medida. Ruivo Baiano informou que já apresentou um recurso para tentar recuperar a conta. "Eu não sei exatamente o que aconteceu. Suspenderam a conta, eu recorri e estou aguardando", afirmou.

Nikolas Ferreira com a família 1 de 12

Nas últimas semanas, o influenciador passou a publicar conteúdos políticos com maior frequência. Ele relatou que a mudança no perfil das postagens foi acompanhada por uma redução no número de seguidores e pelo aumento de comentários negativos.

A suspensão ocorre em um momento de questionamentos sobre a atuação da Meta durante as eleições presidenciais de 2026. A empresa tem sido alvo de reclamações relacionadas à moderação de publicações políticas e a possíveis diferenças no alcance de conteúdos ligados às campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Diante das denúncias, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a Meta assegure tratamento igualitário às candidaturas na distribuição de conteúdos políticos. A decisão inicial, tomada pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, previa multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento. Posteriormente, o valor foi elevado para R$ 1 milhão.

A empresa negou favorecimento político e atribuiu os problemas relatados a falhas técnicas. Na terça-feira (20), representantes da Meta participaram de uma reunião com o TSE e integrantes das duas campanhas presidenciais para prestar esclarecimentos sobre o cumprimento das determinações judiciais.