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Influenciador Bruno Maffei é preso no Rio por estelionato e falsidade ideológica

Mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Goiás; polícia afirma que ele era investigado por golpes envolvendo bolsas e artigos de luxo

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:13

Bruno Maffei é preso no Rio por suspeita de estelionato e falsidade ideológica; mandado foi expedido pela Justiça de Goiás Crédito: Reprodução

O influenciador Bruno Donato Maffei foi preso pela Polícia Civil na noite desta terça-feira (22), no Centro do Rio de Janeiro. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Goiás, onde tramita a investigação por suspeitas de estelionato e falsidade ideológica.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), em uma ação conjunta com a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e a Polícia Civil de Goiás. Segundo o g1, Bruno vinha sendo monitorado havia duas semanas.

Bruno Maffei 1 de 8

De acordo com as investigações, o influenciador utilizava o alcance de suas redes sociais, onde reúne mais de 400 mil seguidores, para comercializar bolsas e outros artigos de luxo. A polícia afirma que ele também é investigado por suspeitas semelhantes em outros estados.

Bruno ficou conhecido do público após participar do reality “Alto Leblon”, do canal E!, e por compartilhar nas redes sociais uma rotina marcada por viagens, eventos e produtos de luxo.

O influenciador já havia sido alvo de uma investigação em 2022, quando policiais cumpriram mandados de busca e apreensão relacionados a suspeitas de golpes na venda de bolsas de luxo. Na ocasião, foram apreendidos celulares, chips, documentos e bolsas, e a polícia estimou que o caso poderia ter mais de mil vítimas.