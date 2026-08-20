DESABAFO

Influenciador Buzeira chora no 1º dia fora da prisão e desabafa: 'Vários traumas'

Influenciador foi solto após cerca de 10 meses de prisão preventiva e relatou crises de ansiedade ao voltar para casa

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:17

Buzeira Crédito: Reprodução

Buzeira usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para desabafar sobre as primeiras horas após deixar a prisão. O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi solto na quarta-feira (19), depois de passar cerca de 10 meses em prisão preventiva.

No primeiro dia em casa, o influenciador relatou ter enfrentado crises de ansiedade e publicou um vídeo em que aparece chorando. "Sem sono e com vários traumas na mente", afirmou.

Buzeira 1 de 8

Em outro vídeo, Buzeira contou que pretende compartilhar com os seguidores tudo o que viveu durante o período em que esteve preso. Segundo ele, naquele momento, queria apenas ficar perto da família antes de falar sobre a experiência.

"Hoje vou focar em dar atenção para a minha família, mas amanhã eu converso com meus seguidores. Tentei dormir e não consegui. Não gosto de demonstrar fraqueza para ninguém, mas nem todo dia consigo ser forte", desabafou.

Buzeira também falou sobre a dificuldade de se adaptar novamente à rotina após a soltura. Aos prantos, afirmou: "Não estou acreditando que eu ganhei a liberdade. Parece que esse pesadelo ainda não acabou. Tem que acostumar de novo".

O influenciador ainda disse que considera procurar atendimento médico por causa das crises de ansiedade que enfrentou após deixar a prisão.

Bens de Buzeira 1 de 6

Buzeira foi preso durante a Operação Narco Bet, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2025. Segundo as informações apresentadas no caso, havia suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.