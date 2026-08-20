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Influenciador Buzeira chora no 1º dia fora da prisão e desabafa: 'Vários traumas'

Influenciador foi solto após cerca de 10 meses de prisão preventiva e relatou crises de ansiedade ao voltar para casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:17

Buzeira
Buzeira Crédito: Reprodução

Buzeira usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para desabafar sobre as primeiras horas após deixar a prisão. O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi solto na quarta-feira (19), depois de passar cerca de 10 meses em prisão preventiva.

No primeiro dia em casa, o influenciador relatou ter enfrentado crises de ansiedade e publicou um vídeo em que aparece chorando. "Sem sono e com vários traumas na mente", afirmou.

Buzeira

Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
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Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram

Em outro vídeo, Buzeira contou que pretende compartilhar com os seguidores tudo o que viveu durante o período em que esteve preso. Segundo ele, naquele momento, queria apenas ficar perto da família antes de falar sobre a experiência.

"Hoje vou focar em dar atenção para a minha família, mas amanhã eu converso com meus seguidores. Tentei dormir e não consegui. Não gosto de demonstrar fraqueza para ninguém, mas nem todo dia consigo ser forte", desabafou.

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Buzeira também falou sobre a dificuldade de se adaptar novamente à rotina após a soltura. Aos prantos, afirmou: "Não estou acreditando que eu ganhei a liberdade. Parece que esse pesadelo ainda não acabou. Tem que acostumar de novo".

O influenciador ainda disse que considera procurar atendimento médico por causa das crises de ansiedade que enfrentou após deixar a prisão.

Bens de Buzeira

Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
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Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram

Buzeira foi preso durante a Operação Narco Bet, deflagrada pela Polícia Federal em outubro de 2025. Segundo as informações apresentadas no caso, havia suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

Após a soltura, o influenciador foi recebido por familiares e publicou registros do momento nas redes sociais. Em uma das imagens, ele aparece ajoelhado em frente ao presídio e comemorando a liberdade.

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