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Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai após anos de tentativas

Conhecidos pelo canal Squirmy and Grubs, Hannah e Shane Burcaw revelaram a gravidez de 20 semanas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:21

Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai após anos de fertilização in vitro
Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai  Crédito: Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw

Os influenciadores Hannah e Shane Burcaw, famosos por documentarem o cotidiano do casal no perfil Squirmy and Grubs, anunciaram nesta terça-feira (8) que estão à espera do primeiro filho. Casados desde 2020, eles moram em Minnesota, nos Estados Unidos, e revelaram a gravidez de 20 semanas nas redes sociais após enfrentarem um longo processo de tentativas por meio de fertilização in vitro.

Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai após anos de fertilização in vitro

Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai após anos de fertilização in vitro por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw
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Hannah e Shane Burcaw por Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw

Shane convive com a atrofia muscular espinhal, uma condição neuromuscular degenerativa que o obriga a usar cadeira de rodas desde a infância. Em vídeos publicadas para revelar a novidade, o influenciador celebrou a chegada do bebê, mas admitiu que um de seus maiores desafios tem sido refletir sobre como exercer a paternidade diante de suas limitações físicas.

O criador de conteúdo também destacou que já lida com preconceitos sobre sua capacidade de criar um filho, mas reforçou o entusiasmo com a nova fase. O casal pretende compartilhar a chegada do filho mantendo a privacidade da criança.

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Tags:

Gravidez Influenciador Fertilização in Vitro Atrofia Muscular Espinhal

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