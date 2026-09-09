EMOÇÃO

Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai após anos de tentativas

Conhecidos pelo canal Squirmy and Grubs, Hannah e Shane Burcaw revelaram a gravidez de 20 semanas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:21

Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai Crédito: Reprodução/Redes sociais @hannahayl @shaneburcaw

Os influenciadores Hannah e Shane Burcaw, famosos por documentarem o cotidiano do casal no perfil Squirmy and Grubs, anunciaram nesta terça-feira (8) que estão à espera do primeiro filho. Casados desde 2020, eles moram em Minnesota, nos Estados Unidos, e revelaram a gravidez de 20 semanas nas redes sociais após enfrentarem um longo processo de tentativas por meio de fertilização in vitro.

Influenciador com atrofia muscular espinhal anuncia que será pai após anos de fertilização in vitro 1 de 13

Shane convive com a atrofia muscular espinhal, uma condição neuromuscular degenerativa que o obriga a usar cadeira de rodas desde a infância. Em vídeos publicadas para revelar a novidade, o influenciador celebrou a chegada do bebê, mas admitiu que um de seus maiores desafios tem sido refletir sobre como exercer a paternidade diante de suas limitações físicas.