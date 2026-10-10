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Influenciador de 24 anos expõe romance com mãe de Eliana, de 87: 'Quem depende de autorização é adolescente'

Influenciador Noé afirma viver um romance com Eva Michaelichen, 63 anos mais velha, e rebate acusações de interesse; família ainda não confirmou relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:00

Noé divulgou fotos com a mãe de Eliana
Noé divulgou fotos com a mãe de Eliana Crédito: Reprodução

Um suposto romance envolvendo a mãe da apresentadora Eliana tem despertado curiosidade nas redes sociais. Aos 24 anos, o influenciador digital Noé afirma estar namorando Eva Michaelichen, de 87, e garante que a diferença de 63 anos entre os dois não é um obstáculo para o relacionamento.

Natural de São Paulo, Noé produz conteúdos de humor para a internet e reúne aproximadamente 17,7 mil seguidores no Instagram. O jovem ganhou repercussão depois de publicar vídeos e fotografias ao lado de Eva, incluindo registros em que os dois aparecem dançando e se beijando.

Mansão de Eliana

Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
Mansão de Eliana por Reprodução
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Mansão de Eliana por Reprodução

A história começou a chamar atenção em março, quando uma dessas gravações circulou nas redes sociais. Desde então, o influenciador passou a compartilhar declarações românticas e a se apresentar publicamente como namorado da mãe de Eliana.

Nesta semana, Noé voltou a comentar o assunto durante uma participação no programa "Leo Dias vs 30 Fofoqueiros", disponível no YouTube. Questionado sobre as intenções por trás da aproximação, ele negou que estivesse tentando tirar vantagem da situação. "Para quem fala que eu estou me aproveitando da situação, eu não estou me aproveitando. É amor verdadeiro", afirmou.

O influenciador também brincou com o parentesco que teria com a apresentadora caso o relacionamento fosse oficializado, chegando a se chamar de "padrasto de Eliana".

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Além das declarações, Noé revelou ter composto uma música para Eva. Durante a participação no programa, cantou um trecho do rap dedicado à suposta companheira: "Eva pra sempre vou te amar".

Nas redes sociais, o jovem costuma publicar mensagens carinhosas ao lado das fotografias com a mãe da apresentadora. Em uma delas, escreveu: "Te conhecer foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida".

Segundo o próprio influenciador, a aproximação teria começado há cerca de dois anos, por meio de mensagens. Ele também já manifestou o desejo de se casar com Eva.

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A repercussão levou internautas a questionarem se Eliana aprovaria o relacionamento. Ao ser perguntado sobre a opinião da apresentadora, Noé respondeu que não precisava de autorização. "Quem depende de autorização é adolescente de 15 anos, eu não", declarou.

Apesar das afirmações do influenciador e dos registros divulgados na internet, o relacionamento não foi confirmado publicamente por Eva Michaelichen. Eliana também não se pronunciou sobre o assunto até a publicação das informações.

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