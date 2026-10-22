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Influenciador é diagnosticado com câncer e se emociona ao raspar o cabelo: ‘A vida nem sempre é perfeita’

Lorenzo Fischer, de 19 anos, usou as redes sociais para compartilhar momento delicado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:49

Lorenzo Fischer tem compartilhado momento nas redes sociais
Lorenzo Fischer tem compartilhado momento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Lorenzo Fischer, de 19 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para compartilhar um momento delicado da vida após ser diagnosticado com câncer.

Lorenzo, que produz conteúdos sobre beleza, academia e lifestyle, mostrou o resultado de ter raspado o cabelo e desabafou sobre os desafios durante o tratamento.

Lorenzo Fischer

Influenciador digital Lorenzo Fischer por Reprodução | Instagram
Influenciador digital Lorenzo Fischer por Reprodução | Instagram
Influenciador digital Lorenzo Fischer por Reprodução | Instagram
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Influenciador digital Lorenzo Fischer por Reprodução | Instagram
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Influenciador digital Lorenzo Fischer por Reprodução | Instagram

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"Eu acho que, por mais que às vezes as coisas pareçam um pouco difíceis, a gente consegue levar a vida de um jeito melhor, que é sorrindo. É bom sorrir, mesmo quando parecer difícil. E esse é o resultado. Carequinha. De longe não é tão feio, mas de perto fica legal", disse, ao mostrar a nova aparência.

Veja vídeo:

Em outro vídeo, Lorenzo que acumula mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, decidiu compartilhar os preparativos para mais uma sessão de quimioterapia. Sem deixar se abater, Lorenzo disse que gosta de se arrumar antes de ir ao hospital, mesmo sabendo que o tratamento costuma deixá-lo debilitado.

"A vida nem sempre é perfeita, mas a gente pode fazer ela ser menos pesada. Então, arrume-se comigo pra ir pra quimioterapia. Eu gosto de ir pra quimio um pouco arrumado, porque eu saio de lá acabado, mas eu tenho que ir com uma roupa confortável, porque eu fico várias horas sentado", contou.

Após finalizar a escolha do visual, Lorenzo voltou a conversar com os seguidores sobre a forma como tem procurado enfrentar o diagnóstico. O influenciador reconheceu que a doença trouxe dificuldades, mas destacou a importância de manter a leveza e a positividade durante o processo.

"Às vezes, a vida vai ser difícil, vai jogar problemas para cima da gente, mas a gente tem que levar da melhor forma possível, que é com leveza e positividade", afirmou.

Ao final, Lorenzo demonstrou confiança na recuperação e ressaltou ainda a força que encontra na fé para continuar o tratamento. "Sim, o câncer é uma bosta, mas eu vou ficar bem e eu vou superar tudo isso e vou me tornar uma pessoa ainda mais forte. Deus não joga pra nós nenhum desafio que a gente não consiga superar", concluiu.

Tags:

Influenciador Digital Lorenzo Fischer

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