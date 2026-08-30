Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador famoso sofre acidente na orla de Salvador e vídeo do momento da batida viraliza nas redes

Influenciador estava dirigindo pela região da Pituba quando o veículo se envolveu em uma colisão; câmeras internas registraram tudo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:00

Atan Uber sofreu uma batida na orla de Salvador, e o momento foi registrado pelas câmeras do carro.
Atan Uber sofreu uma batida na orla de Salvador, e o momento foi registrado pelas câmeras do carro Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Atan Uber passou por um susto enquanto dirigia pela orla de Salvador. Conhecido pelos vídeos gravados durante corridas de aplicativo, ele acabou se envolvendo em uma batida na região da Pituba.

O momento do acidente foi registrado pelas câmeras instaladas dentro do carro. As imagens mostram o instante do impacto e rapidamente chamaram a atenção dos seguidores nas redes sociais.

Depois que o vídeo foi publicado, os internautas aproveitaram a situação para brincar com o influenciador. Entre os comentários, seguidores apontaram que ele poderia ter tido mais atenção ao volante.

“Faltou direção defensiva”, escreveu um internauta. Outro brincou: “Ainda bem que o vídeo parou”.

Apesar do susto, Atan Uber passa bem. O episódio acabou repercutindo justamente por ter sido registrado pelas próprias câmeras que costumam acompanhar a rotina do influenciador pelas ruas da capital baiana.

Leia mais

Imagem - Anitta anuncia volta dos Ensaios para o Carnaval 2027 com maratona por oito cidades; veja datas

Anitta anuncia volta dos Ensaios para o Carnaval 2027 com maratona por oito cidades; veja datas

Imagem - Aos 72 anos, Chitãozinho diversifica fortuna no campo e estreia nova produção em fazenda de 990 hectares com 10 mil cabeças de gado

Aos 72 anos, Chitãozinho diversifica fortuna no campo e estreia nova produção em fazenda de 990 hectares com 10 mil cabeças de gado

Imagem - Indireta? Marina Sena troca trecho de música após término com Juliano Floss e dispara: ‘O gato é meu’

Indireta? Marina Sena troca trecho de música após término com Juliano Floss e dispara: ‘O gato é meu’

Mais recentes

Imagem - Rita Guedes revela grave complicação após cirurgia e conta por que está usando óculos escuros na Dança dos Famosos

Rita Guedes revela grave complicação após cirurgia e conta por que está usando óculos escuros na Dança dos Famosos
Imagem - Cocada de forno cremosa por dentro e crocante por fora é a sobremesa perfeita para comer quentinha

Cocada de forno cremosa por dentro e crocante por fora é a sobremesa perfeita para comer quentinha
Imagem - Malévola Alves é presa após confusão durante festa em São Paulo

Malévola Alves é presa após confusão durante festa em São Paulo