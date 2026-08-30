VEJA VÍDEO

Influenciador famoso sofre acidente na orla de Salvador e vídeo do momento da batida viraliza nas redes

Influenciador estava dirigindo pela região da Pituba quando o veículo se envolveu em uma colisão; câmeras internas registraram tudo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:00

Atan Uber sofreu uma batida na orla de Salvador, e o momento foi registrado pelas câmeras do carro Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Atan Uber passou por um susto enquanto dirigia pela orla de Salvador. Conhecido pelos vídeos gravados durante corridas de aplicativo, ele acabou se envolvendo em uma batida na região da Pituba.

O momento do acidente foi registrado pelas câmeras instaladas dentro do carro. As imagens mostram o instante do impacto e rapidamente chamaram a atenção dos seguidores nas redes sociais.

Depois que o vídeo foi publicado, os internautas aproveitaram a situação para brincar com o influenciador. Entre os comentários, seguidores apontaram que ele poderia ter tido mais atenção ao volante.

“Faltou direção defensiva”, escreveu um internauta. Outro brincou: “Ainda bem que o vídeo parou”.