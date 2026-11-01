LUTO

Influenciador fitness de 29 anos morre em grave acidente de moto

Liam Fitzgerald, que reunia mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, teve a morte confirmada pela namorada

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 10:58

Liam Fitzgerald Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador fitness Liam Fitzgerald morreu aos 29 anos após sofrer um grave acidente de moto nos Estados Unidos. A morte do personal trainer foi confirmada pela namorada, Jamie Lyn Rinaldi, em uma publicação nas redes sociais neste sábado (31).

Segundo a companheira, Liam morreu por volta das 2h da madrugada de sexta-feira (30), após não resistir aos ferimentos provocados pelo acidente. A notícia causou comoção entre pessoas próximas ao criador de conteúdo, que acumulava mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

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"Não há palavras para descrever a dor desta perda. Este é um momento incrivelmente difícil e doloroso para todos que o conheciam e o amavam", escreveu Jamie.

A namorada também pediu apoio à família e às pessoas próximas ao influenciador durante o período de luto. "Por favor, mantenham a família de Liam, seus entes queridos e todos que eram próximos a ele em seus pensamentos e orações", afirmou.

Na despedida, Jamie ainda pediu privacidade para que os familiares possam enfrentar a perda longe da exposição pública. "Peço que nos concedam compreensão, amor e privacidade enquanto enfrentamos esta perda inimaginável. Descanse em paz, Liam. Nós te amamos muito", declarou.

Quem era Liam Fitzgerald?

Morador de Miami, na Flórida, Liam Fitzgerald ganhou visibilidade nas redes sociais com conteúdos sobre atividade física, estilo de vida e finanças. Além de produzir conteúdo para a internet, ele trabalhava como personal trainer e oferecia acompanhamento físico personalizado.

O influenciador reunia uma comunidade de mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina e dicas relacionadas ao universo fitness.