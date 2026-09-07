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Influenciador morre após procedimento de aumento peniano na Tailândia; saiba o que aconteceu

Igho “Tiny” Ubiribo, de 43 anos, sofreu uma embolia pulmonar após aplicação de ácido hialurônico durante viagem a Bangkok

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19:30

Igho “Tiny” Ubiribo morreu aos 43 anos após complicações de um procedimento realizado na Tailândia
Igho “Tiny” Ubiribo morreu aos 43 anos após complicações de um procedimento realizado na Tailândia Crédito: Reprodução

O influenciador britânico-nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo, de 43 anos, morreu após passar por um procedimento de aumento peniano durante uma viagem à Tailândia. O caso foi investigado no Reino Unido, e a conclusão apontou uma embolia pulmonar provocada pela aplicação de preenchimento como causa da morte.

Segundo informações obtidas pelo TMZ e citadas pelo Terra, Ubiribo recebeu 40 mililitros de ácido hialurônico e lidocaína em uma clínica não identificada de Bangkok, em março deste ano. Pouco depois do procedimento, ele decidiu fazer uma massagem.

Durante a sessão, o influenciador começou a sentir fortes dores no peito e chegou a desmaiar duas vezes. Ele foi levado de ambulância a um hospital de Bangkok e, inicialmente, ainda conseguia responder aos médicos. O quadro, porém, se agravou rapidamente.

Igho “Tiny” Ubiribo

Igho “Tiny” Ubiribo por Reprodução/Instagram
Igho “Tiny” Ubiribo por Reprodução/Instagram
Igho “Tiny” Ubiribo por Reprodução/Instagram
Igho “Tiny” Ubiribo por Reprodução/Instagram
Igho “Tiny” Ubiribo por Reprodução/Instagram
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Igho “Tiny” Ubiribo por Reprodução/Instagram

A esposa, Danielle Simba Allen, contou à equipe médica sobre o procedimento realizado recentemente. Ubiribo foi encaminhado para uma tomografia, mas perdeu a consciência antes do exame. Os profissionais suspeitaram de um coágulo bloqueando um vaso sanguíneo nos pulmões e o transferiram para a UTI.

O influenciador sofreu uma parada cardíaca e os médicos tentaram reanimá-lo por mais de 100 minutos, sem sucesso. Posteriormente, um exame pós-morte realizado no Reino Unido encontrou nos pulmões material celular compatível com o ácido hialurônico utilizado no procedimento.

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A legista Jean Harkin registrou a embolia pulmonar como causa da morte.

Quem era Igho “Tiny” Ubiribo

Ubiribo tinha mais de 185 mil seguidores no Instagram e compartilhava nas redes sociais registros de uma rotina marcada pelo luxo. De acordo com o TMZ, ele possuía uma mansão avaliada em cerca de US$ 1,1 milhão nos Estados Unidos e um apartamento estimado em US$ 600 mil em Londres.

O influenciador era casado desde 2022 com a estilista e socialite Danielle Simba Allen. O sepultamento aconteceu em Londres.

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