FAMOSOS

Influenciador morre após procedimento de aumento peniano na Tailândia; saiba o que aconteceu

Igho “Tiny” Ubiribo, de 43 anos, sofreu uma embolia pulmonar após aplicação de ácido hialurônico durante viagem a Bangkok

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19:30

Igho “Tiny” Ubiribo morreu aos 43 anos após complicações de um procedimento realizado na Tailândia Crédito: Reprodução

O influenciador britânico-nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo, de 43 anos, morreu após passar por um procedimento de aumento peniano durante uma viagem à Tailândia. O caso foi investigado no Reino Unido, e a conclusão apontou uma embolia pulmonar provocada pela aplicação de preenchimento como causa da morte.

Segundo informações obtidas pelo TMZ e citadas pelo Terra, Ubiribo recebeu 40 mililitros de ácido hialurônico e lidocaína em uma clínica não identificada de Bangkok, em março deste ano. Pouco depois do procedimento, ele decidiu fazer uma massagem.

Durante a sessão, o influenciador começou a sentir fortes dores no peito e chegou a desmaiar duas vezes. Ele foi levado de ambulância a um hospital de Bangkok e, inicialmente, ainda conseguia responder aos médicos. O quadro, porém, se agravou rapidamente.

Igho “Tiny” Ubiribo 1 de 5

A esposa, Danielle Simba Allen, contou à equipe médica sobre o procedimento realizado recentemente. Ubiribo foi encaminhado para uma tomografia, mas perdeu a consciência antes do exame. Os profissionais suspeitaram de um coágulo bloqueando um vaso sanguíneo nos pulmões e o transferiram para a UTI.

O influenciador sofreu uma parada cardíaca e os médicos tentaram reanimá-lo por mais de 100 minutos, sem sucesso. Posteriormente, um exame pós-morte realizado no Reino Unido encontrou nos pulmões material celular compatível com o ácido hialurônico utilizado no procedimento.

A legista Jean Harkin registrou a embolia pulmonar como causa da morte.

Quem era Igho “Tiny” Ubiribo

Ubiribo tinha mais de 185 mil seguidores no Instagram e compartilhava nas redes sociais registros de uma rotina marcada pelo luxo. De acordo com o TMZ, ele possuía uma mansão avaliada em cerca de US$ 1,1 milhão nos Estados Unidos e um apartamento estimado em US$ 600 mil em Londres.