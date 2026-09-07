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Influenciador perde dedo após tentar invadir Rock in Rio para gravar conteúdo

Lodk tinha ingresso para o festival, mas decidiu procurar uma brecha na segurança e sofreu um grave acidente

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 21:30

Influenciador perdeu um dedo após tentar ultrapassar uma grade para invadir o Rock in Rio Crédito: Reprodução

Uma tentativa de criar um conteúdo diferente para as redes sociais terminou em um grave acidente para o streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, de 31 anos. O influenciador perdeu um dedo da mão direita após tentar ultrapassar uma grade para acessar a Cidade do Rock sem autorização.

Lodk contou que já tinha ingresso para o Rock in Rio naquele dia, mas decidiu procurar uma falha no esquema de segurança como parte de uma transmissão de conteúdo. Depois de circular pelo entorno do festival e considerar diferentes possibilidades de entrada, ele encontrou uma grade próxima a um posto de combustíveis e decidiu tentar passar pelo local.

Lodk perde dedo após tentar invadir Rock in Rio 1 de 3

“Faço lives de IRL e essa foi uma ideia de conteúdo, inclusive eu tinha ingresso para o dia. Só que a ideia do conteúdo era procurar uma falha no sistema”, relatou o streamer ao O Globo.

Durante a tentativa, Lodk sofreu um corte grave na mão. O ferimento exigiu atendimento de emergência no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele passou por cirurgia e recebeu alta após os cuidados médicos.

Já em casa, o influenciador publicou um vídeo para confirmar que era o homem que aparecia nas imagens que circulavam nas redes sociais. No registro, mostrou o curativo e revelou que havia perdido o dedo.