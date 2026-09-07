Influenciador perde dedo após tentar invadir Rock in Rio para gravar conteúdo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 21:30
Uma tentativa de criar um conteúdo diferente para as redes sociais terminou em um grave acidente para o streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, de 31 anos. O influenciador perdeu um dedo da mão direita após tentar ultrapassar uma grade para acessar a Cidade do Rock sem autorização.
Lodk contou que já tinha ingresso para o Rock in Rio naquele dia, mas decidiu procurar uma falha no esquema de segurança como parte de uma transmissão de conteúdo. Depois de circular pelo entorno do festival e considerar diferentes possibilidades de entrada, ele encontrou uma grade próxima a um posto de combustíveis e decidiu tentar passar pelo local.
Lodk perde dedo após tentar invadir Rock in Rio
“Faço lives de IRL e essa foi uma ideia de conteúdo, inclusive eu tinha ingresso para o dia. Só que a ideia do conteúdo era procurar uma falha no sistema”, relatou o streamer ao O Globo.
Durante a tentativa, Lodk sofreu um corte grave na mão. O ferimento exigiu atendimento de emergência no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele passou por cirurgia e recebeu alta após os cuidados médicos.
Já em casa, o influenciador publicou um vídeo para confirmar que era o homem que aparecia nas imagens que circulavam nas redes sociais. No registro, mostrou o curativo e revelou que havia perdido o dedo.
A publicação repercutiu rapidamente e ultrapassou 500 mil visualizações em menos de 24 horas. Apesar de dizer que estava lidando com a situação de forma tranquila, Lodk também reconheceu que se arrependeu da decisão de tentar entrar no festival dessa maneira.