DENÚNCIA

Influenciador que dá conselhos amorosos é acusado de agredir ex-namorada; vídeo expõe relatos

Giovanna Oliveira publicou fotos, vídeos e áudios para sustentar denúncias de violência física e psicológica contra Rafael Aguiar, conhecido como O Rafa Te Conta

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:42

Giovanna Oliveira e Rafael Aguiar, conhecido como Rafa Te Conta Crédito: Reprodução/Instagram

Giovanna Oliveira usou as redes sociais para denunciar uma série de agressões físicas e psicológicas que afirma ter sofrido durante o relacionamento com Rafael Aguiar, conhecido na internet como O Rafa Te Conta. Em um vídeo de desabafo, ela relatou episódios de violência, ciúmes excessivos, manipulação e controle ao longo de quase quatro anos de relacionamento. Para sustentar as acusações, também divulgou imagens de hematomas pelo corpo, gravações e áudios.

"Eu pensei muito se gravaria esse vídeo. Eu penso e repenso mais ainda se vou ter coragem de postar. Eu sinto que estou num momento em que preciso ter coragem", declarou Giovanna no início do relato.

Giovanna Oliveira publicou fotos, vídeos e áudios para sustentar denúncias de violência física e psicológica contra Rafael Aguiar, o Rafa Te Conta 1 de 24

Com mais de 1,2 milhão de seguidores, Rafael ficou conhecido por compartilhar conselhos amorosos nas redes sociais. Segundo Giovanna, os dois se conheceram em maio de 2023, por meio de um aplicativo de relacionamento. No mês seguinte, começaram a namorar e, em julho, passaram a morar juntos.

A jovem afirma que foi convencida pelo influenciador a abandonar o emprego para trabalhar com ele. Com as constantes mudanças de cidade motivadas pelos negócios de Rafael, ela diz que também passou a enfrentar dificuldades financeiras.

Primeiro episódio de agressão

De acordo com Giovanna, a primeira agressão física aconteceu em 1º de outubro de 2023, depois que ela encontrou mensagens nas quais Rafael supostamente se declarava para uma ex-companheira. Ao confrontá-lo e dizer que queria ir embora, ela afirma ter sido agredida.

Giovanna Oliveira 1 de 14

"Ele me prensava na parede, ele me prendia, ele me apertava, ele me jogava no chão quando eu tentava fazer força para ir embora. E aquele dia eu me tranquei no banheiro por medo, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito", relatou.

Segundo a jovem, no dia seguinte, o influenciador prometeu que o episódio não se repetiria e conseguiu convencê-la a continuar no relacionamento.

Rafael Aguiar, conhecido como Rafa Te Conta 1 de 14

Controle e dependência financeira

Giovanna também afirmou que Rafael tentava controlar sua rotina, demonstrava ciúmes excessivos e a desencorajava a retomar a carreira profissional ou iniciar uma faculdade. Ela contou que acumulou uma dívida de quase R$ 30 mil referente a um apartamento alugado em seu nome.

"Eu não podia trabalhar porque ele falava que eu ia ser egoísta, que eu estaria dividindo o nosso tempo", afirmou.

Ainda segundo o relato, pessoas próximas ao casal chegaram a perceber os hematomas e aconselharam Giovanna a terminar o relacionamento. Apesar das tentativas de separação, os dois acabavam reatando.

"Eu terminei porque eu senti que eu precisava, porque a gente discordava de tudo. As atitudes dele nunca eram coerentes com o que ele falava", relembrou.

A jovem disse ainda que o influenciador não gostava que ela compartilhasse os problemas do casal com familiares, sob a justificativa de que os conflitos deveriam ser resolvidos exclusivamente entre os dois.

Em novembro de 2025, após mais uma crise no relacionamento, Giovanna afirmou ter sofrido um forte abalo emocional. "Eu entrei em pânico, eu surtei. Eu tive uma crise psicológica muito forte", contou.

Ela explicou que demorou a reconhecer que vivia uma relação abusiva e decidiu tornar os episódios públicos depois de muito tempo em silêncio. Antes de expor as acusações, também deixou um alerta para mulheres que enfrentam situações semelhantes.

Influenciador se manifesta

Após a divulgação do relato, Rafael Aguiar publicou um vídeo nas redes sociais para se pronunciar sobre as acusações. O influenciador negou ter cometido violência doméstica contra a ex-namorada e afirmou estar à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ele também garantiu que pretende colaborar com as investigações.