BIZARRO

Influenciador que expôs Neymar em leitura labial diz que foi vítima de ameaça de morte após polêmica

Velloso afirma que passou a receber ataques nas redes sociais depois de divulgar análise de discussão do jogador com a árbitra Edina Alves

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:15

Velloso fez leitura labial de Neymar Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Velloso revelou ter recebido uma ameaça de morte após a repercussão de uma leitura labial envolvendo Neymar. Conhecido nas redes sociais por analisar conversas de jogadores durante partidas de futebol, ele afirmou que pretende fazer uma denúncia formal para tentar identificar os responsáveis pelos ataques.

A polêmica começou depois que Velloso publicou uma leitura labial de Neymar durante o empate em 1 a 1 entre Santos e Mirassol, no último domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro. Na análise, ele atribuiu ao jogador uma série de reclamações e ofensas direcionadas à árbitra Edina Alves.

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Neymar contestou publicamente o conteúdo. Nos comentários da publicação, o atacante escreveu: “Então faz 100% certo… porque muita coisa que você acha que eu falei, tá errado”.

Velloso lamentou a reação e afirmou que já havia realizado diversas leituras labiais do jogador anteriormente, algumas delas inclusive compartilhadas pelo perfil profissional de Neymar. O influenciador ressaltou ainda que não faz julgamentos sobre as atitudes dos atletas nos vídeos.

“Eu só lamento mesmo porque ele nunca comentou em nenhum vídeo que eu já fiz milhares de leituras labiais dele, leituras inclusive que elevaram a marca dele, o próprio perfil dele profissional repostou”, afirmou.

Segundo Velloso, Neymar não entrou em contato diretamente com ele após a repercussão e se manifestou apenas por meio dos comentários. O influenciador disse acreditar que a reação pode ter relação com a possibilidade de o vídeo ser utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), embora tenha afirmado que não concorda com esse eventual uso.

Influenciador pretende denunciar ameaça

Velloso afirmou que já havia recebido xingamentos nas redes sociais, mas que esta foi a primeira vez em que sofreu uma ameaça de morte. Ele atribuiu os ataques a supostos fãs de Neymar e disse que pretende procurar as autoridades.

“A ameaça de morte foi agora, foi a primeira vez, que foi por causa do Neymar. Pretendo fazer uma denúncia formal, ver se eu consigo identificar essas pessoas para que elas sejam possivelmente punidas na medida criminal, porque xingar é uma coisa que inclusive cabe processo, mas ameaçar de morte é uma coisa mais séria”, declarou.