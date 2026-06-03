Influenciadora brasileira sai de biquíni pelas ruas de Londres e explica: 'Tem dia que ninguém aguenta roupa'

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Giuliana Mancini
Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:33
A influenciadora Cris Galera tem chamado a atenção nas redes sociais ao compartilhar vídeos e fotos caminhando de biquíni pelas ruas de Londres. Morando atualmente na capital inglesa, a brasileira disse que a escolha da peça está diretamente ligada à intensa onda de calor que atinge parte da Europa.
Segundo Cris, as altas temperaturas mudaram completamente sua rotina e até mesmo a forma de se vestir no dia a dia. "O calor está tão intenso que, em alguns momentos, o biquíni acaba sendo a opção mais confortável para encarar a rua", afirmou.
Cris Galera anda de biquíni em Londres
Nos últimos dias, o Reino Unido registrou temperaturas incomuns para a época do ano e nunca antes vista em um mês de maio. De acordo com dados divulgados pelo Met Office, serviço nacional de meteorologia britânico, os termômetros chegaram a 35,1°C em Kew Gardens, em Londres, superando o recorde anterior, de 32,8°C, datado de 1922.
A influenciadora contou que, quando fixou residência na cidade, imaginava enfrentar um clima bem diferente. "Quando eu me mudei para Londres, achei que viveria de casaco e guarda-chuva. Agora estou saindo de casa procurando qualquer forma de sobreviver ao calor. Tem dia que ninguém aguenta roupa", brincou.
Segundo ela, o uso do biquíni aconteceu de forma espontânea, especialmente em parques, áreas abertas e regiões turísticas que costumam ficar lotadas durante os dias mais quentes. Apesar de a escolha ainda chamar atenção de algumas pessoas, Cris afirma que não enfrentou reações negativas significativas.
Cris Galera
"Algumas pessoas olham porque ainda não é algo tão comum por aqui. Outras passam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Londres é uma cidade muito aberta, então existe menos choque do que muita gente imagina", relatou.
Ela diz que a maioria dos comentários foi motivada pela curiosidade e acredita que a discussão sobre o uso do biquíni fora de ambientes de praia e piscina acompanha uma transformação que já vem acontecendo no universo da moda.
Nos últimos anos, peças de beachwear passaram a aparecer com mais frequência em produções urbanas, festivais, eventos e passarelas, muitas vezes combinadas com camisas, saias, calças e acessórios. Para Cris, a tendência deve ganhar ainda mais força nos próximos anos.
"A gente já usa biquíni na praia, na piscina, em clubes, em barcos e até em festas à beira-mar. Então por que ele ainda causa estranhamento em algumas ruas? Acho que o calor extremo está acelerando uma conversa que já vinha acontecendo na moda há algum tempo. No fim das contas, cada pessoa deveria poder se vestir da forma que se sente confortável. E com 35 graus, sinceramente, qualquer tecido parece excesso", concluiu.