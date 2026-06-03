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Influenciadora brasileira sai de biquíni pelas ruas de Londres e explica: 'Tem dia que ninguém aguenta roupa'

Morando na capital inglesa, Cris Galera contou que precisou adaptar a rotina diante das temperaturas elevadas e comentou as reações que recebeu nas ruas

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:33

Cris Galera Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Cris Galera tem chamado a atenção nas redes sociais ao compartilhar vídeos e fotos caminhando de biquíni pelas ruas de Londres. Morando atualmente na capital inglesa, a brasileira disse que a escolha da peça está diretamente ligada à intensa onda de calor que atinge parte da Europa.

Segundo Cris, as altas temperaturas mudaram completamente sua rotina e até mesmo a forma de se vestir no dia a dia. "O calor está tão intenso que, em alguns momentos, o biquíni acaba sendo a opção mais confortável para encarar a rua", afirmou.

Cris Galera anda de biquíni em Londres 1 de 5

Nos últimos dias, o Reino Unido registrou temperaturas incomuns para a época do ano e nunca antes vista em um mês de maio. De acordo com dados divulgados pelo Met Office, serviço nacional de meteorologia britânico, os termômetros chegaram a 35,1°C em Kew Gardens, em Londres, superando o recorde anterior, de 32,8°C, datado de 1922.

A influenciadora contou que, quando fixou residência na cidade, imaginava enfrentar um clima bem diferente. "Quando eu me mudei para Londres, achei que viveria de casaco e guarda-chuva. Agora estou saindo de casa procurando qualquer forma de sobreviver ao calor. Tem dia que ninguém aguenta roupa", brincou.

Segundo ela, o uso do biquíni aconteceu de forma espontânea, especialmente em parques, áreas abertas e regiões turísticas que costumam ficar lotadas durante os dias mais quentes. Apesar de a escolha ainda chamar atenção de algumas pessoas, Cris afirma que não enfrentou reações negativas significativas.

Cris Galera 1 de 21

"Algumas pessoas olham porque ainda não é algo tão comum por aqui. Outras passam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Londres é uma cidade muito aberta, então existe menos choque do que muita gente imagina", relatou.

Ela diz que a maioria dos comentários foi motivada pela curiosidade e acredita que a discussão sobre o uso do biquíni fora de ambientes de praia e piscina acompanha uma transformação que já vem acontecendo no universo da moda.

Nos últimos anos, peças de beachwear passaram a aparecer com mais frequência em produções urbanas, festivais, eventos e passarelas, muitas vezes combinadas com camisas, saias, calças e acessórios. Para Cris, a tendência deve ganhar ainda mais força nos próximos anos.