OSTENTAÇÃO

Influenciadora brasileira vai comprar Ferrari de R$ 7,4 milhões em Miami e sai da concessionária com dois veículos

Tati Barbieri realizou sonho antigo de ter um carro da marca italiana

Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:38

Influenciadora Tati Barbieri decide comprar uma Ferrari e sai com duas da concessionária Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Tati Barbieri transformou a realização de um desejo antigo em uma compra dupla de alto luxo. Em visita a uma concessionária da Ferrari em Miami, nos Estados Unidos, a catarinense planejava comprar o seu primeiro veículo da marca italiana: uma Ferrari Purosangue, o primeiro de quatro portas da fabricante.

A experiência, no entanto, tomou outro rumo quando o marido, o empresário Roman Shakal, se empolgou com as opções do catálogo e decidiu adquirir um segundo automóvel para si.

Ao anunciar a novidade nas redes sociais, Tati brincou com a situação e mostrou os bastidores do momento. “Disseram pra eu sonhar alto… acho que eu levei um pouco a sério demais”, escreveu. “Minha nova Purosangue. E, como aqui em casa ninguém gosta de passar vontade, meu marido também escolheu uma pra ele”, continuou a influenciadora.

Influenciadora brasileira Tati Barbieri comprou duas Ferraris 1 de 7

A escolha do veículo, segundo ela, foi motivada pela busca de equilíbrio entre o desempenho esportivo e o uso prático no dia a dia com a família. Por ter filhas, optou por um modelo espaçoso que permitisse o transporte de todos, diferentemente dos esportivos tradicionais de dois lugares.

“Eu tenho filhas, então eu sempre penso que elas têm que estar junto. E por isso eu escolhi a Purosangue”, contou.

Durante a visita, Tati teve acesso ao setor de customização do estabelecimento, onde personalizou detalhes de estofamento, rodas, cores e acabamentos internos. Ela descreveu a experiência como a “Disney da Ferrari”, dada a quantidade de opções exclusivas oferecidas aos clientes.

“Uma pra cada, porque dividir sonhos é lindo… Ferrari já é outra história”, destacou.

O valor inicial da Purosangue no Brasil pode custar cerca de R$ 7,4 milhões, mas o custo total de cada unidade varia diretamente conforme as configurações e customizações adicionadas pelo comprador.

Apesar de o contrato ter sido assinado em Miami, o casal terá de aguardar para colocar os veículos na garagem. O prazo de entrega é de até 18 meses, conforme explica Roman Shakal, mas a expectativa é receber os dois carros no início do próximo ano, logo após o Carnaval.