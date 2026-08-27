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Influenciadora cria 'chá revelação' para amigo que se assumiu gay aos 50 anos

Suellen Carey organizou festa em Londres para celebrar nova fase do amigo, que passou cerca de 20 anos mantendo a sexualidade em sigilo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:55

Suellen Carey
Suellen Carey Crédito: Reprodução

A influenciadora trans Suellen Carey, de 38 anos, decidiu transformar um momento importante na vida de um amigo em uma comemoração diferente. Após ele decidir se assumir gay aos 50 anos, ela organizou uma festa inspirada nos tradicionais chás revelação para celebrar a nova fase.

Batizada de "Coming Out Reveal Party", a celebração aconteceu em Londres e teve como objetivo acolher o amigo, que passou cerca de duas décadas mantendo a própria sexualidade em sigilo.

Suellen Carey

Suellen Carey por Reprodução
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Suellen Carey por Reprodução

Segundo Suellen, a ideia não era revelar a orientação sexual dele aos convidados. O homem já havia contado às pessoas próximas que era gay antes da festa. A comemoração surgiu como uma maneira de transformar a decisão de viver abertamente a sexualidade em uma lembrança especial.

"Eu acompanhei de perto o quanto esse momento foi importante para ele. Depois de 20 anos vivendo isso de forma muito reservada, achei que não fazia sentido transformar a decisão em algo pesado. Quis que ele tivesse uma lembrança boa desse momento, cercado por pessoas que gostam dele", contou.

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A influenciadora explicou que adaptou a ideia dos tradicionais chás revelação justamente para celebrar a nova etapa vivida pelo amigo.

"Eu quis criar uma coisa nossa, para ele. Pensei no nome, na ideia da festa e em como transformar esse momento em uma celebração. Não era para revelar nada para ninguém, porque ele já tinha se assumido. Era uma forma de receber essa nova fase com carinho e mostrar que ele estava cercado de pessoas felizes por ele", afirmou.

Para Suellen, a experiência também serviu para reforçar que não existe uma idade certa para uma pessoa falar publicamente sobre a própria sexualidade.

"Ele tem 50 anos e levou 20 para conseguir viver esse momento. Cada pessoa tem seu tempo, e isso precisa ser respeitado. O mais importante é ter por perto amigos que acolham, apoiem e façam você se sentir seguro para ser quem é. Foi isso que eu quis que ele sentisse nessa festa", concluiu.

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