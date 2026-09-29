NOS EUA

Influenciadora é apalpada no bumbum em parque da Disney, reage na hora e suspeito acaba preso

Yoatzi Castro estava em uma transmissão ao vivo quando afirma ter sido tocada de forma inadequada por um homem

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:53

Influenciadora se revoltou após ser apalpada por homem Crédito: Reprodução

Uma visita da influenciadora mexicana Yoatzi Castro ao parque da Disney na Califórnia, nos Estados Unidos, terminou em uma denúncia de agressão sexual. Ela afirma que foi apalpada no bumbum por um homem enquanto posava com amigas em frente ao Castelo da Bela Adormecida. O momento aconteceu durante uma transmissão ao vivo e as imagens acabaram ajudando os seguranças do parque a localizar o suspeito.

O caso aconteceu na noite de 23 de setembro, quando Yoatzi, de 30 anos, estava na Disneyland para comemorar o aniversário de uma amiga. Ela fazia uma transmissão pelo Twitch e posava para uma foto usando orelhas de Minnie Mouse inspiradas em conchas quando o homem passou por trás dela.

Influenciadora se revoltou após ser apalpada por homem em parque da Disney 1 de 6

Nas imagens, o contato não aparece com clareza, mas é possível ver o homem se aproximando e passando atrás da influenciadora. Logo depois, Yoatzi se vira, vai atrás dele e o confronta. "Por que você me tocou desse jeito?", questiona ela no vídeo. "Do que você está falando?", responde o homem.

Em outro momento da gravação, a influenciadora explica às amigas o que teria acontecido. "Ele agarrou meu bumbum", afirma. Yoatzi contou posteriormente que sentiu um dedo tocá-la de maneira inadequada. "Meu primeiro instinto foi me virar e dar um soco nele, porque me senti extremamente violada", disse à emissora KTLA.

Após o episódio, ela procurou funcionários do parque e relatou o que havia acontecido. Segundo Yoatzi, os seguranças inicialmente não encontraram o homem. Ela então publicou uma foto dele e imagens do episódio nas redes sociais para tentar ajudar na identificação.

Yoatzi Castro 1 de 17

Cerca de 15 minutos depois, segundo o relato da influenciadora, a equipe de segurança informou que havia localizado o suspeito. "Ei, pegamos ele. Encontramos o cara", teria dito um funcionário a ela. "Eu fiquei tipo: 'Não acredito'", contou Yoatzi.

A equipe de segurança do parque acionou o Departamento de Polícia de Anaheim, que foi até o local e prendeu o homem. Identificado como Christopher Poitras, ele foi detido sob suspeita de agressão sexual, classificada pelas autoridades como sexual battery, uma acusação criminal relacionada a contato sexual não consentido.

Segundo o policial Eric Anderson, Yoatzi informou que havia sido apalpada pelo homem e forneceu uma descrição do suspeito aos funcionários do parque. A polícia o entrevistou antes da prisão.

Poitras foi posteriormente liberado após receber uma notificação para comparecer ao tribunal. A data da audiência ainda seria definida, e o caso permanecia sob investigação. As autoridades também disseram não ter conhecimento de ocorrências anteriores envolvendo o homem.

Após o episódio, Yoatzi afirmou que pretende prosseguir com a denúncia. Ela também agradeceu aos funcionários do parque pela atuação durante o caso. "Senti-me profundamente violada e, sinceramente, sou muito grata por estarmos transmitindo ao vivo. Se não estivéssemos, sinto que eu não teria provas, mas tínhamos o vídeo", declarou.

A influenciadora disse ainda que teve a impressão de que o homem poderia já ter feito algo semelhante anteriormente e afirmou esperar que ele não tenha outra oportunidade de repetir o comportamento. "Espero que ele aprenda a lição e nunca faça algo assim novamente", afirmou.

Vídeo viralizou nas redes

As imagens do episódio se espalharam rapidamente pelas redes sociais e receberam centenas de comentários. Muitas mulheres relataram ter passado por situações semelhantes e elogiaram Yoatzi por ter confrontado o homem e denunciado o caso.

Visitantes ouvidos pela imprensa americana também criticaram o comportamento atribuído ao suspeito, especialmente pelo fato de o episódio ter ocorrido em um parque de diversões. "Em um parque infantil onde há famílias e crianças, não, isso é muito inadequado", disse um visitante.