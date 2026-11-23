PASSOU MAL

Influenciadora é desclassificada de prova de Hyrox após vomitar duas vezes e reclama: 'Dava para terminar'

Shantal Verdelho estava em primeiro lugar com a dupla e atribuiu o mal-estar ao consumo inadequado de bicarbonato de sódio antes da disputa

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:39

Shantal vomitou duas vezes em prova de Hyrox e foi desclassificada Crédito: Reprodução/Instagram

Shantal Verdelho, de 37 anos, passou por um momento de frustração durante uma competição de Hyrox realizada neste fim de semana, no Rio de Janeiro. A influenciadora vomitou duas vezes durante a prova e acabou desclassificada pela arbitragem. A empresária contou que ela e parceira estavam na liderança e faltava pouco para concluir o percurso.

Após o episódio, Shantal explicou que o mal-estar foi provocado pelo consumo inadequado de bicarbonato de sódio, substância que pode ser utilizada por atletas para melhorar o desempenho, mas exige uma dosagem específica.

Shantal vomitou duas vezes em prova de Hyrox e foi desclassificada 1 de 14

"Cometi dois erros graves que me tiraram da prova. O primeiro foi vomitar em área de prova. Era a penúltima estação, e eu vomitei na entrada. Posso prejudicar outros atletas, então sou desclassificada. O segundo erro é que eles não podem deixar você continuar se você vomita duas vezes", explicou.

A influenciadora lamentou a decisão, principalmente porque estava disputando as primeiras colocações. "A gente estava em primeiro lugar, e mesmo depois de eu vomitar, a gente continuou brigando pelo primeiro e segundo lugar... devo ter ficado vomitando uns dois minutos", contou. "Dava para terminar! Imagina o sentimento que estou de culpa... que ódio!", desabafou.

Já no hotel, a empresária contou que havia ingerido bicarbonato antes da competição, mas não respeitou a quantidade indicada para seu peso nem o intervalo recomendado antes do exercício.

"O erro foi meu. Tomei um bicarbonato antes da prova, que é superbom para atleta. Tem uma quantidade certa por peso. A nutricionista me avisou: 'Shantal, o que você está é muito para você'. Falei: 'Faço um tanto e jogo fora o resto'. A marca não recomenda que seja dessa forma. Além disso, tomei muito em cima da prova. A reação adversa é desconforto intestinal, que pode ser por baixo ou por cima. Inclusive, ainda bem que foi por cima, prefiro... não tinha o que fazer", relatou.

Mesmo com a desclassificação, Shantal afirmou que estava satisfeita com a própria evolução na modalidade. Em uma publicação nas redes sociais, ela voltou a comentar o episódio e elogiou o desempenho da parceira, Amanda Galarda.

"Eu tô muito contente comigo por estar aprendendo a lidar com as adversidades do esporte. Hoje estávamos em primeiro lugar até quase o final da prova, na penúltima estação acabou que eu passei mal pela segunda vez, sendo assim fui desclassificada. Claro que fiquei chateada, porém não fiquei triste", escreveu.