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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:39
Shantal Verdelho, de 37 anos, passou por um momento de frustração durante uma competição de Hyrox realizada neste fim de semana, no Rio de Janeiro. A influenciadora vomitou duas vezes durante a prova e acabou desclassificada pela arbitragem. A empresária contou que ela e parceira estavam na liderança e faltava pouco para concluir o percurso.
Após o episódio, Shantal explicou que o mal-estar foi provocado pelo consumo inadequado de bicarbonato de sódio, substância que pode ser utilizada por atletas para melhorar o desempenho, mas exige uma dosagem específica.
Shantal vomitou duas vezes em prova de Hyrox e foi desclassificada
"Cometi dois erros graves que me tiraram da prova. O primeiro foi vomitar em área de prova. Era a penúltima estação, e eu vomitei na entrada. Posso prejudicar outros atletas, então sou desclassificada. O segundo erro é que eles não podem deixar você continuar se você vomita duas vezes", explicou.
A influenciadora lamentou a decisão, principalmente porque estava disputando as primeiras colocações. "A gente estava em primeiro lugar, e mesmo depois de eu vomitar, a gente continuou brigando pelo primeiro e segundo lugar... devo ter ficado vomitando uns dois minutos", contou. "Dava para terminar! Imagina o sentimento que estou de culpa... que ódio!", desabafou.
Já no hotel, a empresária contou que havia ingerido bicarbonato antes da competição, mas não respeitou a quantidade indicada para seu peso nem o intervalo recomendado antes do exercício.
"O erro foi meu. Tomei um bicarbonato antes da prova, que é superbom para atleta. Tem uma quantidade certa por peso. A nutricionista me avisou: 'Shantal, o que você está é muito para você'. Falei: 'Faço um tanto e jogo fora o resto'. A marca não recomenda que seja dessa forma. Além disso, tomei muito em cima da prova. A reação adversa é desconforto intestinal, que pode ser por baixo ou por cima. Inclusive, ainda bem que foi por cima, prefiro... não tinha o que fazer", relatou.
Mesmo com a desclassificação, Shantal afirmou que estava satisfeita com a própria evolução na modalidade. Em uma publicação nas redes sociais, ela voltou a comentar o episódio e elogiou o desempenho da parceira, Amanda Galarda.
"Eu tô muito contente comigo por estar aprendendo a lidar com as adversidades do esporte. Hoje estávamos em primeiro lugar até quase o final da prova, na penúltima estação acabou que eu passei mal pela segunda vez, sendo assim fui desclassificada. Claro que fiquei chateada, porém não fiquei triste", escreveu.
"Além disso, foi lindo demais de ver a potência da minha dupla @amandagalarda. Que força, que garra e que foco! Lindo de ver… me desculpe mais uma vez", completou.